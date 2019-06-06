«Требуйте закон об импичменте». Зеленский ответил на петицию о своей отставке Сегодня, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Francois Lenoir/Facebook Зеленский назвал условия, при которых теоретически возможна его отставка Francois Lenoir/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию о своей отставке, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения.

«Хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент), который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых он может покинуть пост президента. Речь идет об отставке, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещении с поста в порядке импичмента и смерти.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не может пренебрегать волей 73% избирателей, которые поддержали его во втором туре президентских выборов.

«Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — резюмировал он.

Напомним, что петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей. Документ зарегистрировал Максим Безрук в среду, 22 мая. За сутки она набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения главой государства.

Автор петиции утверждает, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.

На данный момент петицию уже подписали более 60 тысяч человек.

На следующий день после петиции с требованием отставки Зеленского был зарегистрирован документ в поддержку главы украинского государства. Она набрала необходимое количество подписей за четыре дня.

На нее пока нет ответа.