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Петиция в поддержку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Сегодня, 11:53
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Петиция в поддержку Зеленского набрала необходимое количество голосов - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Петиция набрала необходимое количество подписей за четыре дня

Петиция за отмену петиции об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Автор петиции Леонид Яценко зарегистрировал ее 23 мая. Петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов за четыре дня.

«Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба», — говорится в описании документа.

Фото: Скриншот с сайта petition.president.gov.ua

После того, как закончится срок сбора подписей, петицию должен рассмотреть глава государства. До окончания голосования осталось еще 89 дней.

Ранее на сайте президента была зарегистрирована петиция за отставку Зеленского. Она набрала необходимое количество голосов за сутки. На данный момент ее поддержали уже почти 60 тысяч человек.

Примечательно, что петицию зарегистрировали через три дня после инаугурации Зеленского, где он заявил о роспуске Рады.

Парламенту также было предложено проголосовать за изменение избирательной системы, которой предполагалось вернуть закрытые списки и назначить проходной барьер в 3%.

Теги:   Петиция Владимир Зеленский

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