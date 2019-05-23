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Смешная шутка. Богдан прокомментировал петицию за отставку Зеленского

Сегодня, 23:45
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Смешная шутка. Богдан прокомментировал петицию за отставку Зеленского - фото

скриншот видео Право на власть / Facebook

Андрей Богдан

Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию за отставку главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

«Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента», — сказал Богдан в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

«Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», — отметил глава АП.

Напомним, что петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей. Документ зарегистрировал Максим Безрук в среду, 22 мая. За сутки она набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения главой государства.

Автор петиции утверждает, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.

Теги:   Петиция Владимир Зеленский Андрей Богдан

Спецтема   Зеленский — новый президент

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