Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество подписей за сутки Вчера, 15:17 10553 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Петицию зарегистрировали через два дня после инаугурации Valentyn Ogirenko/Reuters

Петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей.

Петицию зарегистрировал Максим Безрук 22 мая, она набрала необходимое количество подписей за сутки.

Автор петиции утверждает, что голосование за Зеленского было протестным, и у него нет поддержки в 73%.

«Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию», — говорится в описании к петиции.

Автор инициативы добавил, что Зеленский начал приписывать народной воле собственные прихоти.

«Происходит недопустима ситуация, когда „слуга народа“ не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашего немедленной отставки с должности президента Украины!» — резюмировал Безрук.

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После того, как закончится срок сбора подписей, петицию должен рассмотреть глава государства. До окончания голосования осталось еще 92 дня.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Указ вступил в силу 23 мая.

Накануне в Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.