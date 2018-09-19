Суд арестовал имущество Омеляна - СМИ

Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря суда.

По словам пресс-секретаря суда Яны Квитченко, к ним поступило два ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе - частично. На уточняющий вопрос, касались ли оба ходатайства ареста имущества, она ответила утвердительно.

По деталям ходатайств, пресс-секретарь ответила, что пока не может их сообщить, поскольку не присутствовала на заседании и вся информация будет позже.

Издание обратилось за комментарием к министру Омеляну, однако, он также еще не знает подробностей ареста своего имущества, поскольку узнал об этом из новостей.

13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

14 сентября Соломенский районный суд запретил Омеляну покидать территорию Украины. Однако, адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу в рамках служебной командировки.

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Соломенский райсуд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки и запретил выезд за границу. Омеляна обязали сдать загранпаспорта и сообщать правоохранителям о своем местонахождении.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.

Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.