Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и намерен судиться с Бюро

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и намерен подать в суд на следователей Бюро.

"Я категорически опровергаю все выдвинутые мне замечания и обвинения. Я буду защищать свое имя, честь и достоинство законным путем. И я буду требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ", - цитирует Омеляна Интерфакс-Украина.

Также он заявил, что на него осуществляется давление со стороны руководства НАБУ и ему известно о «фактах политического сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками",

Омелян добавил, что поддерживает европейскую практику ухода в отставку чиновников в связи с возникающими подозрениями, однако не намерен покидать пост министра инфраструктуры.

"Такой радости я своим оппонентам не доставлю", - добавил Омелян.

13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время заработал более 2 миллионов гривен, однако лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года потратил не менее 3,45 миллиона гривен.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными.

Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен. Бюро утверждает, что это значительно превышает законные доходы Омеляна, а законность приобретения активов он не обосновал.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для Омеляна залог в размере 5 млн гривен, но не видит основания для задержания и ареста министра.