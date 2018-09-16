Омеляну разрешили выезжать за границу в командировки - адвокат

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконном обогащении, разрешили выезжать за границу в рамках служебной командировки.
Об этом Громадському сообщил адвокат Александр Лысак.
"Во исполнение решения суда мы сдали паспорта. И подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы детектив дал разрешение на выезд в командировки. Детектив НАБУ дал разрешение", - сказал он.
По словам защитника, Омелян должен после каждой загранкомандировки сдавать следователям свой загранпаспорт.
Напомним, что 13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
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Соломенский райсуд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки и запретил выезд за границу. Омеляна обязали сдать загранпаспорта и сообщать правоохранителям о своем местонахождении.
Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.
Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.
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