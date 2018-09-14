Омелян опровергает обвинения НАБУ. Является ли дело политическим и что говорят в Народном фронте

Министр инфраструктуры Владимир Омелян опроверг обвинения, выдвинутые ему работниками Национального антикоррупционного бюро. Он утверждает, что НАБУ осуществляло на него давление. Какое именно - пообещал рассказать на судебных заседаниях. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Каждая копейка

В отставку Владимир Омелян пока не собирается, ведь, по его мнению, подозрение направлено ​​на то, чтобы он покинул должность. Министр сказал, что обладает фактами сотрудничества руководства НАБУ с украинскими политиками. Он также подчеркнул, что единолично выступал против злоупотреблений в Укрзализныце. Обращался в правоохранительные органы по этому поводу, но реакции не получил.

Омелян связывает вручение ему подозрения с началом избирательной кампании и участием в деле Мартыненко

Пользовался авто брата, пока не приобрел собственного, информацию об аренде дома официально задекларировал, сообщил Омелян.

"Сфабрикованное подозрение, которое мне сегодня вручили, не содержит никакого состава преступления. Есть ли у моего брата автомобиль? Есть ли у него дом? Да. Есть ли у меня деньги? Да. Они задекларированы. Я могу объяснить каждый цент, их происхождения, каждую копейку. Брал ли я взятки? Или защищал ли я интересы олигархов или частных компаний на своем посту? Ответ - однозначно нет. За полтора года не нашли ничего, потому что я знаю пределы своей ответственности перед законом и перед людьми", - заявил министр.

Владимир Омелян утверждает, что дело открыли сразу после его визита на суд над однопартийцем Николаем Мартыненко. И на протяжении полутора лет правоохранители проверяли его почту, мессенджеры, искали, опросили знакомых, родственников и друзей. Министр лично также связывает вручение ему подозрения с началом избирательной кампании.

Незаконное обогащение

Подозрение НАБУ Владимиру Омеляну касается незаконного обогащения, несоответствия трат задекларированному имуществу, а также недостоверности информации в декларации. Якобы министр вовремя не задекларировал авто и информацию о проживании в доме.

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Расследование по делу Омеляна НАБУ осуществляло с мая прошлого года, сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Олифир.

В НАБУ сообщили, что за последние 18 лет министр получил более 2 млн грн официального дохода. При этом расходы только в течение 7 лет были почти в полтора раза больше.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить залог в 5 млн грн министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий. Сумма залога - разница между расходами и доходами Омеляна.

Соломенский суд будет избирать меру пресечения в пятницу, 14 сентября, в 10:00 утра. Дело будет рассматривать судья Анна Сергиенко, которая работает там с лета. Ранее она работала в Шахтерском районном суде Донецкой области. Он прекратил работу из-за боевых действий.

Политически мотивированные действия

Партия Народный фронт, что делегировала Омеляна в правительство, назвала действия НАБУ политически мотивированными, говорится в официальном заявлении партии. Подозрение Омеляну связано с выборами, считают в политсиле.

В Народном фронте говорят, что Омелян не брал взятки

В заявлении отметили: за время пребывания на посту министра инфраструктуры не было ни одного факта лоббирования, взятки или конфликта интересов, а из сообщений НАБУ четко не понятно, в чем именно были нарушения Омеляна. Депутат от фракции Народный фронт Георгий Логвинский предположил, что информация, которую предоставили для общественности, может быть неполной, дозированной.

Народный фронт считает, что произошла политизация украинских антикоррупционных органов. Партия обратилась к странам Большой семерки с призывом дать этому оценку.

Политическая история

НАБУ должно доказать, что сведения скрыли намеренно, отметил народный депутат Мустафа Найем. Он отметил, что НАБУ раньше не было замечено в политических преследованиях. Сейчас рано утверждать, что дело Омеляна - политическое.

"Омелян пользуется поддержкой прореформаторской части политиков и в правительстве. Они ожидают, чем это закончится. Это может быть ударом для всех, если эти факты подтвердятся. Омелян был в правительстве по квоте Народного фронта. Есть дела по Мартыненко, по сыну Авакова. Действительно можно предположить, что может быть политическая история", - сказал Найем.

НАБУ надо возвращать доверие общества. Особенно после скандала между Артемом Сытником и Назаром Холодницким, отметил политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. И даже если ситуация с министрами имеет политический подтекст, она показывает, что неприкасаемых чиновников нет, считает эксперт.

Подобное дело в отношении министра юстиции

Соломенский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко, который также был избран в правительство по квоте Народного фронта.

Суд, рассмотрев жалобу журналистов, обязал НАБУ открыть дело

Основанием для открытия производства стало расследование журналистов проекта Bihus.info. В июне журналисты опубликовали материал, в котором говорится, что племянница министра Петренко Божена Кличук после его назначения на должность, стала обладательницей двух элитных квартир на Печерске и автомобиля Lexus.

Сам Петренко сообщил, что не помогал Кличук в приобретении квартир и автомобиля. Результаты журналистского расследования были направлены в НАБУ, впрочем там не внесли соответствующее заявление в единый реестр досудебных расследований. Суд, рассмотрев жалобу журналистов, обязал НАБУ открыть дело.