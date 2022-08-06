Ряд пророссийских партий оспаривают свой запрет в Верховном суде — полный список 6 августа, 00:05 Партия ОПЗЖ также оспаривает свой запрет в Украине (Фото:ОПЗЖ/Facebook)

Общественное движение Чесно сообщает, что семь из 16 пророссийских партий в данный момент оспаривают свой запрет в Верховном суде Украины.

Апелляционные жалобы подали партии:

Социалисты

Союз левых сил

ОПЗЖ

Партия Шария

Социалистическая партия Украины

Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко

Счастливая Украина

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Верховный Суд уже начал рассматривать апелляционные жалобы Союза левых сил и партии Социалисты. По этим делам состоялись и первые заседания.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.



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