«Легализирован» каналами Медведчука. Как получил свое влияние и какими скандальными заявлениями известен задержанный Анатолий Шарий 5 мая, 14:15 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Анатолия Шария подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Один из самых одиозных рупоров российской пропаганды в украинском публичном пространстве, блогер Анатолий Шарий задержан в Испании. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Шария подозревают преступлениях по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.



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НВ напоминает, что стало основанием для таких обвинений и задержания Шария, а также приводит его самые скандальные высказывания.

Что известно о задержании Анатолия Шария

Анатолий Шарий уехал из Украины десять лет назад, в 2012-м, и с тех пор жил в разных странах ЕС, в последнее время в Испании. Там 4 мая 2022 года его задержали представители правоохранительных органов Испании. По данным испанских СМИ, блогера задержали в городке Таррагона (Каталония) на основании международного ордера на арест.

«Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — сообщили детали в СБУ. Российская пропаганда заявила, что Шария отпустили под подписку, однако СБУ пока не подтвердила эту информацию

Теперь блогера-пропагандиста может ждать экстрадиция из Испании в Украину. «Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что на территории Украины он будет завтра слишком оптимистично. Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня нет сомнений», — заявил народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский.

Следователи СБУ напоминают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. «Есть основания считать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — добавили в украинской спецслужбе, заверив, что «каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо».

Следствие имеет доказательства, подтвержденные рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

О подозрении ему было объявлено в феврале 2021 года, а после вторжения России в Украину канал Шария на YouTube и его «дубли» заблокировали в Украине.

Что важно помнить о деятельности и источниках популярности Шария

По данным СБУ, с 2012 года Анатолий Шарий помогал государственным и неправительственным структурам России проводить специальные информационные операции против Украины, в частности:

пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины,

умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о предыдущих годах войны с Россией на востоке Украины,

пытался обострить и дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине,

разжигал межэтнические и межконфессиональные конфликты;

деятельность Анатолия Шария активно использовали и освещали основные государственные ресурсы российской пропаганды ( телеканалы Россия 24, Россия 1, телеканал Министерства обороны РФ Звезда и т. д. ).

Основными каналами коммуникации Шария были его видеоблог YouTube, страница Шарий NET в Facebook и сайт sharij.net, а также личные профили в Facebook, Twitter и других соцсетях.

В своем исследовании онлайн-деятелей, пытавшихся влиять на реальную политику в Украине в последние годы, журнал НВ рассказал о пути Шария, напоминая, что этот «записной противник Майдана» открыл свой YouTube-канал в 2014 году. С тех пор на него подписалось более 2,3 млн. человек. Он конвертировал виртуальных подписчиков в реальный электоральный ресурс: в начале июня 2019 Шарий зарегистрировал в украинском Минюсте партию своего имени, которая на парламентских выборах 2019 года собрала голоса почти 330 тыс. избирателей, показав результат в 2,23%.

«Шарий, которого многие отечественные эксперты называют пророссийским, еще при Петре Порошенко начал свое проникновение в среду традиционных СМИ, — напоминал журнал НВ. — Случилось это после того, как телеканалы Newsone и 112-й, а затем и ZIK перешли в собственность близкого окружения Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина. С тех пор в их эфирах регулярно появляется не только Шарий, но и Портнов, а также экс-министр юстиции правительства Николая Азарова Елена Лукаш и многие другие оппоненты Майдана». Политолог Николай Давыдюк тогда же объяснял, что телеканалы Медведчука действительно расширили аудиторию Шария и Портнова: у них была своя интернет-аудитория, но «легализовали» их именно классические СМИ, приближенные к Медведчуку, которого сейчас тоже подозревают в госизмене.

Максим Саваневский, управляющий партнер коммуникационной группы plusone, объяснял популярность подобных Шарию каналов тем, что они «работают с аудиторией, которая ищет подтверждения негативных тенденций во всем, что происходит в стране». «Шарий — как пастор для этой аудитории», — добавлял в комментарии НВ политолог Владимир Фесенко.

В 2019 году на фоне участия партии Шария в парламентских выборах Детектор медиа подробно объяснял, почему месседжи блогера близки к пророссийской пропаганде, а Украинский милитарный портал в подробном материале из двух частей в деталях развенчивал многочисленные фейки, озвученные Шарием в эфирах и блогах (часть первая и вторая).

Среди таких фейков, большинство которых касается активной фазы войны на Донбассе в 2014 году, были попытки Шария:

выдавать уничтоженную на Донбассе российскую бронетехнику и танки за украинскую;

опровергнуть объективные данные о том, что над Украиной сбивают российские беспилотники;

поддержать версию российской пропаганды о якобы непричастности РФ к гибели пассажирского рейса MH17 ( Шарий пытался манипулировать информацией о кадрах с российским Буком, из которого произвели выстрел);

Шарий пытался манипулировать информацией о кадрах с российским Буком, из которого произвели выстрел); опровергнуть данные о том, что в России проходили организованные государством митинги в поддержку введения российских войск в Украину.

Семь самых скандальных высказываний Анатолия Шария

Жители западных областей Украины — «не украинцы, полукровки»

«На самом деле до 1939-го года вы были никем. Вы, б**ть, вместо волов были, вы как сурки сидели по своим норам вырытым в горах. Или зарытым, вас отрыли в 39-м. Понимаете? У Киевской области, у Запорожской, у Полтавской есть за что ненавидеть Сталина. У вас нет, вы Сталину блядь должны золотой памятник поставить в одном из своих селений. И молится на этот памятник на самом деле, потому что вы цивилизацию увидели в 39-м. […] У вас земли не было. Я украинец, а вы не украинцы. Вы… Я не говорю второй сорт, нет, вы просто полукровки. Третьекровки, четверокровки. Вы наполовину поляки, наполовину вы венгры, наполовину вы хз что на самом деле. Не рассказывайте киевлянам как им себя вести, как им надо любить страну, любить свой флаг. Потому что это не ваш флаг. У вас флага нет. Вы не украинцы».



Война на Донбассе, развязанная Россией в 2014 году — «гражданская»



«Я понимаю, что без их поддержки [России] все бы быстро закончилось в этих республиках [квазиреспубликах «Л/ДНР"]. Но при этом я считаю, что это внутренний конфликт Украины, это гражданская война. Да, я это называю гражданской войной. Я считаю, что украинцы должны с этим разбираться».

Операция АТО как ответ на агрессию РФ не имела смысла, ее поддержали « самые отсталые»



«Эти люди, умирая, будут все равно проклинать Путина или еще кого-то и готовы терпеть все что угодно, готовы терпеть эти сумасшедшие тарифы, готовы терпеть каждодневную ложь, готовы терпеть, что их детей забирают в АТО и возвращают без рук, без ног, они готовы это терпеть. Во имя чего? Я не знаю. Возможно, некоторые, самые отсталые, терпят это во имя вступления в ЕС, к примеру. Но те, которые имеют хотя бы одну извилину, даже прямую, они понимают, что вступление в ЕС откладывается лет на 20−30−50, а возможно, навсегда».



Современная Украина, в отличие от советской, — «натуральная фигня»



«Все, начиная с гимна, заменившего „Живи Україно, прекрасна і сильна!“ [гимн УССР] на „Ще не вмерла України ні слава ні воля“ пропитано бездумным желанием растоптать, уничтожить, не создавая взамен ничего толкового. […] Все, что мы имеем на сегодняшний день — это и есть самая натуральная фигня. Каждый может ныне лицезреть, во что превратилась наша республика, бывшая когда-то колосящейся житницей. Символ Украины сегодня — не серп и молот, а початок кукурузы по пять гривен за штуку, вставленный в пару египетских картофелин. Такой себе фаллический, многозначительный символ».



Власть в Украине — «преступная и враждебная России»



«Эта [украинская] власть преступная и враждебная России. […] Но стоит мне заявить об этом в блоге, поднимается страшный шум вплоть до мата. Но я всегда говорю — я борюсь с этой киевской властью. Законными методами, по-европейски, я ничего не нарушаю, я никогда не призывал сносить эту власть незаконными способами».



«Значительной части» украинцев свойственна « глубокая, дремучая, непроходимая тупость»



«Можно украсить калиной всего себя, а Кобзаря навечно наколоть на левой стороне груди по аналогии с отцом всех народов, можно называть черное белым, а серое желтым, но факт остается фактом — украинцы не самая работоспособная нация. Не самая умная. Не самая думающая. […]. Это система. Система скотства и тупости, глубокой, дремучей, непроходимой тупости значительной части моего народа, который лучше пряника понимает кнут. Как известно, при помощи кнута можно быстрее всего найти общий язык с быками. Ты их закармливай отборным сеном — работать не будут. А кнутом один раз приголубь — побредут уныло. Башку пригнут, и потащат. Только совокупляться без кнута согласны. И жрать».



Украинские, а не российские СМИ — источник " пропаганды ненависти, насилия, лжи"



«Украинские СМИ перестали быть СМИ — средствами массовой информации, они стали средствами массовой дезинформации, пропаганды ненависти, насилия, лжи. Каждодневные манипуляции, каждодневная ложь, каждодневные фейки. У людей, которые приходят с работы, нет времени искать первоисточники, нет времени рыться в интернете, они включили ящик, они посмотрели, они зазомбировались, потому что, если каждый день смотреть такую ложь, начинаешь в нее верить, даже если она абсолютно абсурдна».



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