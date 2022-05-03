Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий 3 мая, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Законопроект поддержали 330 нардепов (Фото:ВРУ)

Во вторник, 3 мая, Верховная Рада запретила на территории Украины деятельность пророссийских партий.

Война России против Украины — главные события 3 мая

За соответствующий законопроект № 7172−1 проголосовали 330 народных депутатов.

Согласно документу, деятельность партии будет запрещена, если ее программные цели или действия направлены на:

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оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления развязанной РФ войны как « внутреннего конфликта».

прославление, оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей российских вооруженных формирований, других незаконных военизированных группировок, банд, групп наемников, созданных или подчиненных РФ, а также представителей оккупационных администраций, в том числе путем их определения как « повстанцев», «ополченцев», «вежливых людей» и т. д.



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