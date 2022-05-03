Верховная Рада запретила в Украине деятельность пророссийских партий
Законопроект поддержали 330 нардепов (Фото:ВРУ)
Во вторник, 3 мая, Верховная Рада запретила на территории Украины деятельность пророссийских партий.
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За соответствующий законопроект № 7172−1 проголосовали 330 народных депутатов.
Согласно документу, деятельность партии будет запрещена, если ее программные цели или действия направлены на:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления развязанной РФ войны как «внутреннего конфликта».
- прославление, оправдание действий и бездействия лиц, совершающих или осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей российских вооруженных формирований, других незаконных военизированных группировок, банд, групп наемников, созданных или подчиненных РФ, а также представителей оккупационных администраций, в том числе путем их определения как «повстанцев», «ополченцев», «вежливых людей»
и т. д.
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