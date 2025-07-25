НАБУ и САП прослушивали разговоры бизнесмена и совладельца студии Квартал 95 Тимура Миндича по адресу, где пять лет назад президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения, пишет Украинская правда .

По данным СМИ, сотрудникам НАБУ и САП «удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где пять лет назад и состоялось празднование дня рождения президента».

Источники издания утверждают, что на записях может быть и сам президент. Однако никакой информации от правоохранителей относительно этих пленок нет, поэтому не понятно, касались ли разговоры Миндича коррупционных сделок, отмечают журналисты.

21 июля УП со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах писала, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Источник издания именно с этим связывал активное противодействие президента антикоррупционным органам, которое началось в начале недели и привело к протестам на улицах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Radio NV также предполагал, что дела в отношении бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышева и подготовка подозрения совладельцу Квартала 95 Тимуру Миндичу — это была «последняя капля для Офиса президента».

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

В Киеве и многих других украинских городах три дня продолжались протесты против закона № 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения. 24 июля Зеленский опроверг информацию о том, что после принятия резонансного закона 12414 с ним общалась Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».