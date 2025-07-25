В середине июля детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в доме бывшего заместителя главы Офиса президента, который курировал экономический блок в команде Зеленского, Ростислава Шурмы. Обыски прошли в пригороде Мюнхена, Германия.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Как утверждают собеседники издания среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников Офиса президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон.

Эти действия состоялись вскоре после завершения громкого скандала, связанного с Алексеем Чернышевым, которого НАБУ и САП «заподозрили» в коррупционных действиях.

По данным УП, обыски у Шурмы стали одной из причин, подтолкнувших президента к открытой критике НАБУ и САП за «неэффективность». Уже через неделю после обысков Зеленский публично выступил с соответствующим заявлением и подписал закон, который существенно ограничивает независимость антикоррупционных органов.

В материале отмечается, что Офис президента беспокоит, что к следственным действиям в доме Шурмы привлечены правоохранители Германии, которые, как известно, не соглашаются на такие меры без тщательной проверки всех надлежащих законных оснований.

«А учитывая то, что фигуранты находятся за рубежом, дело приобретает международный масштаб. И если украинских детективов и прокуроров можно дискредитировать или взять под контроль с помощью парламента и генерального прокурора, то немецких — нет», — говорится в статье.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

В Киеве и многих других украинских городах три дня продолжались протесты против закона № 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В то же время Зеленский отрицает разговор с фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. Мы не имели разговора», — сказал он.

Со своей стороны, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

24 июля Зеленский внес проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он получил регистрационный номер № 13533.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов, внедряются новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

В тот же день он заявил, что предложил новый законопроект именно из-за серии протестов в городах Украины.