Шмыгаль написал заявление об отставке

Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 15 июля, написал заявление об отставке после пяти лет на должности.

В Telegram премьера опубликовано фото его заявления. Шмыгаль поблагодарил Силы обороны Украины за защиту и президента за доверие, а также свою команду за работу.

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

Кадровые перестановки в Кабмине — главное

Источник NV в команде президента рассказал, что нынешнего министра обороны Рустема Умерова сделают послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой. Собеседник NV также не подтвердил увольнение министра образования Оксена Лисового. По его словам, могут уволить министра социальной политики Оксану Жолнович, министром экономики станет заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев, а Министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют.

Информированный источник в парламенте ранее сообщил NV, что кадровые перестановки в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня.

По данным собеседника, Рада уволит Шмыгаля и его правительство 16 июля, а назначить новых министров должны на следующий день, 17 июля.

Денис Шмыгаль занимал пост премьера Украины с 2020 года, а в феврале-марте 2020-го был вице-премьером — министром развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука. В 2019—2020 годах возглавлял Ивано-Франковскую ОГА, в 2017—2019 годах работал в структурах Рината Ахметова, в 2015—2017 годах работал в компании Львовхолод, которая занимается розничной торговлей, в частности, был гендиректором и членом наблюдательного совета. До этого был помощником нардепа от фракции УДАР Романа Чернеги в VII созыве Верховной Рады, работал в Львовской ОГА и бизнес-сфере.

Закончил Львовскую политехнику по специальности менеджмент в производственной сфере, инженер-экономист. Также защитил диссертацию кандидата экономических наук, стажировался и учился в Бельгии, Канаде, Грузии, Финляндии, Германии.