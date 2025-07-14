Изменения в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня (Фото: Денис Шмыгаль via Telegram, Юлия Свириденко via Facebook)

По информации представителей ВР, кадровые перестановки в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня.

Руководителя Кабмина Дениса Шмыгаля и действующих представителей его правительства Верховная Рада будет увольнять в среду, 16 июля.

Об этом NV сообщил информированный источник в парламенте.

По данным собеседника издания, назначить новых министров народные депутаты должны на следующий день, то есть 17 июля.

Смена правительства — что известно

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин вместо действующего премьера Дениса Шмыгаля и существенно обновить его работу.

О других кандидатах на должности министров официально не сообщалось, однако ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что, вероятно, Шмыгаль может занять должности министра обороны, а нынешний руководитель МО Рустем Умеров отправится работать послом Украины в США.

Так, 12 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с Рустемом Умеровым, и намекнул на его увольнение. На следующий день президент провел совещание со Шмыгалем, во время которого они обсудили и стратегические шаги по трансформации системы исполнительной власти.

Кто такая Юлия Свириденко?

Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр — министр экономики (с 2021 года), ранее заместитель главы Офиса президента (2020−2021), и.о. главы Черниговской ОГА (2018).

Согласно данным движения Чесно, в 2008 году Свириденко закончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

Также она закончила курсы при Фонде госимущества по оценке недвижимости и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011). Проходила менеджерские курсы в Германии и Швеции (2016, 2017).

Трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономистки по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО АМП (Киев).

В сентябре 2019 года Свириденко назначили на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В марте 2020 — феврале 2021 была членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины, представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

В декабре 2020 — ноябре 2021 занимала должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака по экономическим вопросам.

4 ноября 2021 года Юлию Свириденко назначили на должность первого вице-премьера — министра экономики.

В августе 2022 года Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики.