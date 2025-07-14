«Будет интересно». Кого Зеленский назначит в правительство новой премьерки Свириденко и почему он начал кадровую революцию — источник NV

14 июля, 17:37
Президент Украины Владимир Зеленский и вице-премьер-министр Юлия Свириденко (Фото: ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-премьер-министр Юлия Свириденко (Фото: ПСОПУ)

Автор: Наталья Роп

Один из представителей команды президента заверил NV, что судьба руководителей трех министерств уже решена, однако по другим еще есть вопросы.

Действующего премьера Дениса Шмыгаля действительно планируют назначить министром обороны, а главу этого ведомства Рустема Умерова сделают послом Украины в США.

Об этом NV на условиях анонимности рассказал источник в команде президента.

«Он[Шмыгаль] хозяйственный. А в Министерстве обороны надо наводить порядки», — объяснил этот представитель окружения Владимира Зеленского. И добавил, что Умеров якобы нечасто бывал в министерстве.

Также источник опроверг информацию, что сейчас будут увольнять Оксена Лисового из Министерства образования. Однако собеседник редакции подтвердил, что могут уволить министра социальной политики Оксану Жолнович. А также то, что министром экономики станет заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев, в то же время министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют.

Также источник не смог подтвердить, что с должности министра энергетики уволят Германа Галущенко, а его заменит Светлана Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Однако собеседник NV добавил, что в этом ведомстве «будет интересно».

Одна из причин глобальной перетасовки правительственной команды, по словам источника, стала «всеобщая усталость», и это — один из самых простых способов снять общественный негатив в отношении к власти. «Люди все равно кроме премьера никого не идентифицируют», — пояснил собеседник редакции.

Назначение новых чиновников, по данным NV, состоятся уже в четверг.

