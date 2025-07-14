Один из представителей команды президента заверил NV, что судьба руководителей трех министерств уже решена, однако по другим еще есть вопросы.

Действующего премьера Дениса Шмыгаля действительно планируют назначить министром обороны, а главу этого ведомства Рустема Умерова сделают послом Украины в США.

Об этом NV на условиях анонимности рассказал источник в команде президента.

«Он[Шмыгаль] хозяйственный. А в Министерстве обороны надо наводить порядки», — объяснил этот представитель окружения Владимира Зеленского. И добавил, что Умеров якобы нечасто бывал в министерстве.

Также источник опроверг информацию, что сейчас будут увольнять Оксена Лисового из Министерства образования. Однако собеседник редакции подтвердил, что могут уволить министра социальной политики Оксану Жолнович. А также то, что министром экономики станет заместитель Юлии Свириденко Алексей Соболев, в то же время министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют.

Также источник не смог подтвердить, что с должности министра энергетики уволят Германа Галущенко, а его заменит Светлана Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Однако собеседник NV добавил, что в этом ведомстве «будет интересно».

Одна из причин глобальной перетасовки правительственной команды, по словам источника, стала «всеобщая усталость», и это — один из самых простых способов снять общественный негатив в отношении к власти. «Люди все равно кроме премьера никого не идентифицируют», — пояснил собеседник редакции.

Назначение новых чиновников, по данным NV, состоятся уже в четверг.