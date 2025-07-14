Зеленский подтвердил, что предложил Шмыгалю должность министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предложил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю должность министра обороны. Об этом Зеленский заявил в понедельник, 14 июля, в вечернем обращении.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — сказал президент.

Реклама

Он заявил, что рассчитывает на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. По его словам, также важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с партнерами — «что работает и что требует пересмотра или активизации».

Ранее Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Украинский лидер заявил, что ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

В свою очередь народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля назначат министром обороны, а главу Минобороны Рустема Умерова отправят послом в США.

Как сообщил Железняк, с должностей увольняют министра образования Оксена Лисового и министра социальной политики Оксану Жолнович. Министерство национального единства, которое сейчас возглавляет подозреваемый в коррупции Алексей Чернышов, ликвидируют, пишет нардеп.

Информированный источник в парламенте сообщил NV, что кадровые перестановки в правительстве произойдут уже на этой неделе и продлятся два дня.

По данным собеседника, назначить новых министров народные депутаты должны на следующий день, то есть 17 июля.