В Швеции бывший депутат из Харьковской области Иван Коробов через продажу почтовых адресов заработал на украинских беженцах около 10 млн гривен . Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, опубликованном во вторник, 21 октября.

По данным расследователей, недавно шведское издание Hem & Hura разоблачило схему продажи фейковых почтовых адресов. Журналисты писали, что к этому делу причастен 47-летний гражданин Украины.

Как выяснило Bihus.Info, речь идет об Иване Коробове, который в 2010 году был депутатом Валковского городского совета от Партии регионов. В 2018 году он возглавил харьковскую областную ячейку партии Разумная сила. Журналисты пишут, что эта партия состояла в основном из бывших милиционеров и прокуроров из Донецкой области, связанных с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.

Из соцсетей депутата известно, что в 2021 году он возглавлял компанию Nordic AB Stockholm. Однако журналисты не нашли такой компании в официальном шведском бизнес-реестре. По данным украинских судебных реестров, у экс-регионала есть долги на более 2 млн грн.

Как сообщает Bihus.Info, в дачных кооперативах в 20 км от Стокгольма местные начали получать десятки чужих писем — от банков, страховых компаний и государственных учреждений. Все они были на украинские имена. Выяснилось, что жители стали случайными участниками масштабной мошеннической схемы Коробова, который использовал их адреса для регистрации фейковых лиц.

Шведские журналисты отмечают, что подобные схемы на теневом рынке почтовых адресов позволяют мигрантам и беженцам оформлять банковские счета, социальные выплаты и страховые полисы без фактического места жительства. За услугу они платили 300−500 крон в месяц плюс единовременный взнос в 1 000 крон, а Коробов получал значительные прибыли — около 2 млн шведских крон в год, что по курсу составляет около 10 млн грн.

Когда шведские журналисты поймали Коробова «на горячем», он попытался переложить вину на другого мужчину по имени Богдан. Коробов утверждал, что Богдан погиб под Покровском и что он «отрабатывает долг». Однако впоследствии выяснилось, что на фото, которое показал Коробов, совсем другой человек — харьковский продавец автосалона, который умер от сердечных проблем и никогда не был в Швеции.