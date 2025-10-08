Расследование СМИ относительно состояния чиновника БЭБ: Цивинский подтвердил кадровые изменения во львовском управлении
Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский прокомментировал данные СМИ относительно Романа Мудя (Фото: Oleksandr Tsyvinskyi / Facebook)
Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский в среду, 8 октября, отреагировал на расследование УП о состоянии семьи сотрудника львовского областного БЭБ Романа Мудя.
В Facebook он написал, что кадровые изменения во львовском управлении бюро произошли в сентябре, до обнародования журналистского расследования. Тогда свои должности оставили руководитель управления и работник, упомянутый в сюжете — Роман Мудь.
«Я благодарен журналистам, которые поднимают непростые темы, и правоохранительным органам, с которыми мы сотрудничаем. Мы всегда будем оказывать полное содействие в выявлении возможных нарушений закона и тем органам, в подследственности которых находится расследование таких фактов», — написал Цивинский.
Он отметил, что перезагрузка в БЭБ продолжается, хотя и ограничена ресурсами. Цивинский подтвердил имеющиеся проблемы в бюро и заявил, что очищение является его приоритетом на этой должности.
Сейчас в БЭБ проводят внутреннюю проверку, направленную на выявление рисков и предотвращение их повторения. Речь идет о системных кадровых решениях. Формируется управление внутреннего контроля, вскоре заработает дисциплинарная комиссия.
«Хочу подчеркнуть: кадровые решения, которые уже состоялись, не являются подтверждением или отрицанием фактов, изложенных в журналистском материале. Это часть более широкой стратегии перезагрузки, которая меняет саму философию деятельности бюро», — написал глава БЭБ.
7 октября Украинская правда опубликовала расследование Михаила Ткача, в котором говорится о миллионном состоянии семьи бывшего руководителя оперативного управления БЭБ во Львовской области Романа Мудя. Его жена и совершеннолетние дети за 2022−2024 года, по данным УП, задекларировали не менее 75 млн грн.
6 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила о назначении Цивинского директором БЭБ после того, как в июне он победил в открытом конкурсе.
Назначение произошло после ряда скандалов, в частности, в июле Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем отклонил решение комиссии по отбору директора БЭБ и постановил повторно провести конкурс. После того Цивинский прошел ряд дополнительных проверок, в частности, полиграф.