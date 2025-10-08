Жена экс-сотрудника БЭБ Наталья Мудь после начала полномасштабной войны начала зарабатывать десятки миллионов гривен (Фото: Скриншот видео / Украинская правда / Youtube)

Семья бывшего руководителя оперативного управления Бюро экономической безопасности (БЭБ ) во Львовской области Романа Мудя, которого называли неформальным куратором работы БЭБ всей области, задекларировала десятки миллионов гривен дохода, свидетельствует расследование журналиста Украинской правды Михаила Ткача.

Согласно налоговым декларациям, бывшая жена Мудя — Наталья занималась «домашним кондитерским делом». Ее доходы начали резко расти с 2018 года, когда она получила 897 тыс. грн прибыли, в 2021-м — почти 6 млн грн. За четыре года она задекларировала почти 19 млн грн.

В 2022 году Роман Мудь, который до 2020-го работал в киберполиции, занял должность начальника оперативного управления БЭБ во Львовской области. В июле того же года Лычаковский суд Львова официально развел Романа и Наталью Мудь, а в декабре 2022-го Наталья Мудь вместе с дочерью приобрели ресторан французской кухни Kiliński в центре Львова.

До этого ресторан, по данным УП, принадлежал предпринимателю из окружения львовского бизнесмена Григория Козловского, который имеет теневой табачный бизнес.

В 2023 году Наталья Мудь задекларировала 16,5 миллиона гривен дохода. Ее совершеннолетние дети, по данным УП, также стали миллионерами:

сын Юрий Мудь, который открыл ФЛП сразу после достижения совершеннолетия в 2022 году, за два года задекларировал 19 млн грн;

дочь Зоряна Мудь за 2022−2024 годы заработала более 40 млн грн.

Ткач предполагает, что развод Мудов мог быть фиктивным, чтобы избежать декларирования совместного состояния и скрыть происхождение активов.

В 2024 году Роман Мудь обратился в суд с иском о лишении бывшей жены родительских прав, заявив, что она якобы не общается с дочерью Ульяной. Суд удовлетворил иск. В расследовании говорится, что это решение может быть попыткой избежать мобилизации, ведь сотрудник БЭБ получил статус единственного опекуна несовершеннолетнего ребенка.

Во время разговора с Ткачом Роман Мудь отрицал все обвинения и заявил, что его бывшая жена – «бронзовая чемпионка мира по кондитерству», все ее доходы, по его словам, являются законными.

После запросов Украинской правды к руководству БЭБ Мудь уволился с должности, объяснив это «собственным желанием».