Семья бывшего топ-чиновника БЭБ Львовской области купила ресторан и заработала десятки миллионов на «кондитерском деле» — СМИ
Жена экс-сотрудника БЭБ Наталья Мудь после начала полномасштабной войны начала зарабатывать десятки миллионов гривен (Фото: Скриншот видео / Украинская правда / Youtube)
Семья бывшего руководителя оперативного управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области Романа Мудя, которого называли неформальным куратором работы БЭБ всей области, задекларировала десятки миллионов гривен дохода, свидетельствует расследование журналиста Украинской правды Михаила Ткача.
Согласно налоговым декларациям, бывшая жена Мудя — Наталья занималась «домашним кондитерским делом». Ее доходы начали резко расти с 2018 года, когда она получила 897 тыс. грн прибыли, в 2021-м — почти 6 млн грн. За четыре года она задекларировала почти 19 млн грн.
В 2022 году Роман Мудь, который до 2020-го работал в киберполиции, занял должность начальника оперативного управления БЭБ во Львовской области. В июле того же года Лычаковский суд Львова официально развел Романа и Наталью Мудь, а в декабре 2022-го Наталья Мудь вместе с дочерью приобрели ресторан французской кухни Kiliński в центре Львова.
До этого ресторан, по данным УП, принадлежал предпринимателю из окружения львовского бизнесмена Григория Козловского, который имеет теневой табачный бизнес.
В 2023 году Наталья Мудь задекларировала 16,5 миллиона гривен дохода. Ее совершеннолетние дети, по данным УП, также стали миллионерами:
- сын Юрий Мудь, который открыл ФЛП сразу после достижения совершеннолетия в 2022 году, за два года задекларировал 19 млн грн;
- дочь Зоряна Мудь за 2022−2024 годы заработала более 40 млн грн.
Ткач предполагает, что развод Мудов мог быть фиктивным, чтобы избежать декларирования совместного состояния и скрыть происхождение активов.
В 2024 году Роман Мудь обратился в суд с иском о лишении бывшей жены родительских прав, заявив, что она якобы не общается с дочерью Ульяной. Суд удовлетворил иск. В расследовании говорится, что это решение может быть попыткой избежать мобилизации, ведь сотрудник БЭБ получил статус единственного опекуна несовершеннолетнего ребенка.
Во время разговора с Ткачом Роман Мудь отрицал все обвинения и заявил, что его бывшая жена – «бронзовая чемпионка мира по кондитерству», все ее доходы, по его словам, являются законными.
После запросов Украинской правды к руководству БЭБ Мудь уволился с должности, объяснив это «собственным желанием».