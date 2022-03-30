«В руках Украины шанс». Переговорные позиции Киева по Крыму сейчас крепче, чем у Москвы — член Меджлиса 30 марта, 21:23 Цей матеріал також доступний українською Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Переговорные позиции Украины позволяют добиться максимально выгодных результатов и в отношении оккупированного Крыма, рассказал в эфире Радио НВ Эскендер Бариев, член Меджлиса крымскотатарского народа, глава Крымскотатарского ресурсного центра.

«Та позиция, которую продемонстрировала украинская делегация, я считаю, неприемлема. Я писал и говорил об этом в середине марта, что для РФ основная и первая задача была и есть поставка воды в Крым и обеспечение сухопутного коридора, которую они для себя выполнили. А не столько Донбасс и не столько Луганская и Донецкая области. При всем том сегодня они попытаются продемонстрировать, если исходить из этих условий, что произошла „демилитаризация“ Украины, потому что Украина отказывается от вступления дальнейшего в НАТО. Я понимаю, есть определенные проблемы дипломатические в этом плане. Но наша евроатлантическая интеграция предусмотрена в рамках Конституции Украины. Поэтому здесь не может быть каких-либо других позиций. Второе. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, то если мы говорим об освобождении Украины и о победе, то сегодня Украина находится в том периоде, к которому мы шли восемь лет. Я имею в виду поддержку на международном уровне, мы имеем почти стопроцентную поддержку всего международного сообщества», — сказал Бариев.

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Он отметил, что сегодня в переговорных процессах Украина имеет намного больше сил, чем РФ. С учетом того, что Россия сейчас максимально пытается перейти на уровень захвата и перехода в замороженную стадию войны.

«Для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы продемонстрировать россиянам, что вот они освободили „ДНР“ и „ЛНР“ так называемые, в рамках областей. И соответственно, обеспечили водой Крым. Но это не приемлемо для нас, потому что Путин не остановится, он будет продолжать. И сегодня тот шанс, который имеет Украина, да, есть жертвы, да, многие семьи потеряли близких, да, разрушены украинские города», — продолжил член Меджлиса.

Он отметил, что российские войска «выдыхаются». И с учетом того, что сейчас против Кремля действительно ввели очень серьезные экономические санкции, у Украины достаточно большой шанс, чтобы добиться более выгодных условий.

«И поэтому даже тот посыл, который сегодня прозвучал про 15 лет о Крыме, поверьте, уже всего несколько часов прошло, мне звонят и украинцы с материковой части Украины, нам пишут и звонят с Крыма. Люди очень сильно обеспокоены и начинают говорить, что нас предали, что нас готовы сдать. Я объясняю людям, что есть решение меджлиса крымскотатарского народа от 18 марта, где четко сказано, что позиция меджлиса крымскотатарского народа, что полная победа будет считаться только тогда, когда будут восстановлены границы Украины в пределах международно признанных границ от 1991 года, куда должны входить и АР Крым, и город Севастополь, и Донецкая, и Луганская области… Потому что 15 лет — это целое поколение. Потому что за 15 лет нам некого будет возвращать. Потому что за 15 лет верить в то, что якобы РФ будет выполнять какие-то договоренности, мы уже столкнулись только в новейшей истории Украины во взаимоотношениях с Россией, что ей верить нельзя. И поэтому здесь однозначно, может быть, это даже и дипломатические определенные манипуляции, но при всем том должны быть четкие принципы, на которых мы должны основываться», — резюмировал Бариев.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. Украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя, 29 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Российская сторона рассмотрела предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.



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