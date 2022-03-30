Позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной — глава делегации РФ 30 марта, 17:49 Цей матеріал також доступний українською Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Российская сторона рассмотрела предложения Украины по будущему мирному договору. Однако настаивает на том, что позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Об этом заявил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что стороны продолжают переговоры в этом направлении.

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«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной», — отметил он.

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При этом Мединский не уточнил, что означает «принципиальная позиция» по Крыму и Донбассу.

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя, 29 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. Украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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