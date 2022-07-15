«Это последствия принятия закона». Данилов прокомментировал выход СКМ Ахметова из медиабизнеса 15 июля, 13:48 Алексей Данилов назвал решение Рината Ахметова о выходе из медиабизнеса последствием принятия закона об олигархах (Фото:daily.scm.com.ua)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ прокомментировал выход СКМ Рината Ахметова из медиабизнеса.

«Они приняли решение отказаться от тех лицензий, которые они получили от государства, закрыть регистрацию печатных и интернет-изданий, связанных с этим холдингом. Это их право. Это последствия принятия данного закона, и они этого не скрывают. Они считают, что он является антидемократическим, нерыночным. Сделали по этому поводу заявления, имеют полное право» — заявил секретарь СНБО.

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В то же время, Данилов подчеркнул, что «мы живем в государстве, в котором функционируют законы» и «пока законы есть, все должны их выполнять».

«До этого времени, кроме Рината Леонидовича Ахметова, ни один человек таких заявлений (о выходе из медиабизнеса — ред.) еще не делал. Если такие заявления будут, тогда у нас будет разговор, будем понимать, о чем идет речь», — добавил он.

Вечером 11 июля в СКМ заявили, что Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании из медийного бизнеса. Позже в компании уточнили, что возвращают государству только лицензии на вещание. Никакие другие активы медиагруппы государству передавать не будут.

Тем же вечером Медиа Группа Украина удалила свой пост о запуске медиабизнеса в Польше, опубликованный ранее в тот же день.



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