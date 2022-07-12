Ахметов сказал Украине «прощай». Зачем миллиардер № 1 останавливает свои медиа, в том числе — самый популярный канал страны 12 июля, 21:47 Эксклюзив НВ Ринат Ахметов неожиданно заявил о выходе его инвестиционной компании SCM «из медийного бизнеса» (Фото:Коллаж НВ)

Дела бизнес-империи Рината Ахметова идут плохо, поэтому он решил пожертвовать своим мощным, но убыточным медиахолдингом, да еще избежать реестра олигархов.



Вечером 11 июля украинский бизнесмен № 1 Ринат Ахметов, состояние которого НВ в конце 2021 года оценил в $11,5 млрд, неожиданно заявил о выходе его инвестиционной компании SCM «из медийного бизнеса» — крупного холдинга, с помощью которого он годами оказывал значительное политическое влияние на жизнь страны.

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«Я принял вынужденное решение… На этой неделе Медиа Группа Украина (МГУ) откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», — объяснил Ахметов.



Такое решение стало неожиданным для отечественного политикума, медиа-рынка и работников самого ахметовского холдинга .



Бизнесмен же объяснил его тем, что выполняет нормы закона о деолигархизации. И с ноткой недовольства добавил, что «короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях».



Однако немногие эксперты в сфере политики и медиа поверили, что это единственная причина конца ахметовской медиаимперии.



Политический сюрприз

На заявление Ахметова сразу же отреагировали на Банковой. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса» и похвалил решение бизнесмена, назвав его «достойным примером».

Евгения Кравчук, заместитель руководителя фракции Слуги народа (СН) и представитель гуманитарного комитета ВР, в разговоре с НВ призналась, что для нее заявление SCM о закрытии телеканалов оказалось несколько неожиданным. Однако общая логика действий представителей этой промышленной группы, говорит депутат, уже была понятна, когда бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский сдал депутатский мандат, чтобы не попасть в реестр олигархов. Таким образом, тот избавился от одного из критериев «олигарха» — влияние на политику.



«Ахметов решил закрыть собственные медиа. Это еще раз подчеркивает, что это не был для него бизнес, а исключительно политический инструмент, который стал обузой, потому что он мог через него попасть в соответствующий реестр», — считает депутат СН.



Если бы это произошло, то бизнесмен рисковал ухудшить отношения с западными кредиторами, приобретя токсический статус «политически значимого лица» (politically exposed person). Поэтому, по мнению Кравчук, он решил избавиться от медиаактивов.



Депутат отмечает, что Ахметов передает государству исключительно лицензии на вещание, но не здания телеканалов, технику или тем более работников — таких в МГУ около 4 тыс. По ее словам, дальше Нацсовет по телевидению и радиовещанию выставит на конкурс частоты каналов Ахметова.



Фото: Инфографика НВ

Другие же крупные медиавладельцы, такие как Виктор Пинчук ( Starlight Media) и Игорь Коломойский ( 1+1 Media) также должны выполнить нормы закона. Однако пойдут ли они по пути SCM, у представительницы команды Зеленского информации нет.



Вероятно, Коломойский после персональных санкций США в меньшей степени занимается репутационными потерями из-за потенциального попадания в «реестр олигархов», а Пинчук может попытаться доказать, что не соответствует трем критериям «олигарха».



НВ обратился за комментарием к Коломойскому — миллиардер просмотрел сообщение редакции, но не ответил на него. Также НВ не удалось получить мнение Пинчука, а также и Петра Порошенко — еще одного потенциального фигуранта " реестра олигархов".



Николай Княжицкий, медиаменеджер и депутат от порошенковской Евросолидарности делает вывод, что наиболее заметным изменением для украинцев после окончательного закрытия телеканалов олигарха станет отсутствие трансляции футбольных матчей.



«Кто будет платить сейчас безумные средства за права и трансляции. Никто. Так что и в этом будут обвинять Зеленского», — пишет Княжицкий в Facebook.



Он предполагает, что отказ донецкого миллиардера от СМИ является попыткой возложить ответственность за это на власть. Кроме того, депутат считает, что таким шагом владелец каналов бросил вызов Зеленскому в ответ на антиолигархический закон.



«Главным борцом с олигархами оказался, конечно, Путин, а не Зеленский, потому что он просто уничтожил бизнесы олигархов ракетами и артиллерией», — отметил Княжицкий.



В SCM решение о закрытии медиа-бизнеса объясняют «дискриминационным законом», имея в виду закон о деолигархизации, принятый Радой в сентябре 279 голосами.



Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM, отвечая в соцсетях на комментарии пользователей Facebook, написала, что информационная деятельность не возобновится «пока работает этот дискриминационный закон».



«Мы считаем его дискриминационным и публично об этом говорим с самого начала и именно поэтому уходим из медиа-бизнеса», — заявила она.



Емченко добавила также, что SCM «никого не шантажирует исполнением норм дискриминационного закона и не торгуется».



Много факторов



Политолог Анатолий Окситюк убежден, что в решении Ахметова сыграл целый комплекс факторов. И одним из ключевых, по его мнению, является война.



«Сейчас повестка дня совсем другая: политической конкуренции в парламенте нет, деятельность ограничена военным положением», — отметил эксперт НВ. И добавил, что в СМИ абсолютно нейтральная повестка дня, критиковать особо никого нельзя, да и в парламенте ничего невозможно пролоббировать.



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