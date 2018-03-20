Приказ Банковой на физическую ликвидацию и тесный контакт с "киллером". Новые откровения Савченко

Савченко заявила, что пыталась превратить общение с киллерами, которые собирались ее убить, в политическую провокацию

20 марта народный депутат Надежда Савченко провела в Верховной Раде брифинг, во время которого сделала ряд громких завлений.

НВ собрало самое главное с брифинга Савченко.

Приказ Банковой о физической ликвидации

По словам Савченко, впервые она услышала о том, что существует приказ Банковой о ее "физической ликвидации" от экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Таранова. Она отметила, что вскоре после этого Таранов погиб (Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле 18 сентября 2016 года, в МВД пришли к выводу, что это был несчастный случай - ред.).

Нардеп также сказала, что второй раз она услышала предупреждение о приказе о ее ликвидации с Банковой от Службы внешней разведки.

Савченко добавила, что было и третье предупреждение, и тогда ей назвали подразделение сил специального назначения, которое должно было выполнять приказ.

"Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить", - добавила она.

Общение с убийцами как политическая провокация

По словам Савченко, когда на нее вышли люди, которые должны были ее убить, она позволила им "максимально близко" приблизиться к себе. После этого она якобы вывела на убийц своих знакомых из ОРДЛО, которые хотели совершить переворот среди оккупантов.

"Были проведены определенные спецоперации различными структурами вооруженных сил и всех силовых структур Украины", - утверждает Савченко.

Нардеп сказала, что после начала общения с киллерами она "попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию" и использовала киллеров для упрощения своих поездок на оккупированные территории для освобождения пленных.

Кроме того, она "начала создавать сюрреализм" в общении с убийцами - рассказывала о "всех возможных и невозможных операциях".

"Мы разрабатывали схемы, где и как можно ликвидировать верхушку власти", - сообщила Савченко.

Причем эти люди записывали все ее "идеи" и передавали кураторам для создания "политической провокации" против самой Савченко.

"Это не теракт, это – политическая провокация, чтобы показать власть смешной", – утверждает нардеп.

Газ в Раде и теракт на дне рождения Турчинова

По ее словам, среди записанных "идей", кроме описанного Луценко плана теракта в Раде, были также шутки коллег-нардепов, которые советовали ей запустить в фильтровальную систему газ и сделать "газовую камеру", которые она озвучила в качестве идеи "объекту А" (так Савченко называла во время брифинга группу киллеров - ред.).

Кроме того "объект А" предлагал ей съездить на день рождения Александра Турчинова в конце марта, когда там соберется вся политическая верхушка.

"Мы разрабатывали схемы, как, где, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру – так называемый "глухой телефон"", - утверждает она.

Уговорила "объект Б" на сотрудничество со спецслужбами

Савченко также рассказала, что кроме "объекта А" есть и "объект Б" - один из волонтеров, который помогал ей в освобождении пленных.

По ее словам, она уговорила "объект Б" на сотрудничество со спецслужбами.



Полное видео брифинга Надежды Савченко в Раде

НВ