Новые громкие заявления Савченко: мотивы нардепа и реакция ГПУ

Якобы ликвидация по указанию Банковой, оружие с оккупированных территорий и переговоры о терактах. Народный депутат Надежда Савченко трижды получала предупреждения об угрозе ее жизни. Об этом она сообщила на специальной пресс-конференции.

В то же время депутат признал свою причастность к перевозке оружия с оккупированных территорий Донбасса. Но эти свои действия она назвала "спецоперацией", направленной на то, чтобы уменьшить количество оружия за линией разграничения.

Савченко признала и то, что вела переговоры о терактах. Но, по ее словам, "это должна была быть политическая провокация, чтобы показать власть смешной".

Подробнее о том, что именно сказала нардеп, читайте в сюжете НВ Новые откровения Савченко

Высказывания Савченко будут квалифицировать следователи, сообщил в эфире Радио НВ представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Ее действиям будет дана правовая оценка.

Заявления Савченко являются действием на опережение - такое мнение в эфире Радио НВ высказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. А вот оснований не доверять словам генерального прокурора о Надежде Савченко - нет, ведь информацию по ее делу документировали длительное время, отметил Шкиряк.

"2014-2015 годы породили достаточно фейковых героев, лживых "офицеров", которые не имеют отношения к Вооруженным Силам вообще... Плен Савченко, на мой взгляд, был театрализованным представлением российских спецслужб. И все мы купились. Признаю, что и я купился", - сказал Шкиряк.

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Надежда Савченко - продукт украинской политической жизни, считает политтехнолог Сергей Гайдай. В эфире Радио НВ он отметил: ранее оценка действий Савченко со стороны власти была совсем другой.

"Все разговоры, что она завербована ФСБ и является продуктом Кремля, начались именно тогда, когда героиня, которую наша власть освобождала, начала эту власть критиковать", - отметил Гайдай.

В среду регламентный комитет планирует рассмотреть представление генпрокурора на привлечение к ответственности Надежды Савченко. Голосование верховной рады по этому поводу должно состояться в ближайший четверг.

Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота. Все последние новости о скандале с нардепом читайте в спецтеме НВ Савченко и Теракты.