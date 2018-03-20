Нардеп опубликовал 40 страниц документов ГПУ с обоснованием снятия неприкосновенности с Савченко

Голосование о неприкосновенности Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности ожидается 22 марта

Были обнародованы копии двух текстов постановлений Генеральной прокуратуры Украины: о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Надежды Савченко и о предоставлении согласия на ее задержание.

Документы от 15 марта опубликованы на странице нардепа Антона Геращенко (Народный фронт).

Он отметил, что намерен голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, но не голосовать за ее задержание и арест, чтобы не "создавать для нее образ жертвы".

Согласно документам, следователи установили, что Савченко с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности.

"В неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - сказано в постановлении.

Согласно версии ГПУ, соучастники решили совершить теракт и лишить жизни руководство страны.

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - считают правоохранители.

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о теракте, который народный депутат Надежда Савченко готовила в здании Верховной Рады. Голосование ВР по неприкосновенности Савченко ожидается 22 марта.

Смотрите также

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.