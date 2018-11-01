Россия ввела санкции против Украины: меры коснулись 322 граждан и 68 компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди тех, на кого распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица.

В частности, в российский санкционный список попали старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей, глава МВД Арсен Аваков, глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, генпрокурор Юрий Луценко, спикер верховной рады Андрей Парубий, экс-премьер Украины Арсений Яценюк

нардеп Дмитрий Ярош, лидер ВО Свобода Олег Тягнибок. лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.

2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.