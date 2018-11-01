Санкции России против Украины. Расстроились ли украинские депутаты из ограничительного списка

322 гражданина и 68 компаний Украины попали под санкции России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Заблокировано имущество и счета

В санкционном списке - бизнесмены Константин Григоришин и Виктор Пинчук, должностные лица Администрации Президента Украины, главы органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководители ведомств.

Размещенные в России счета, ценные бумаги и имущество участников из списка санкций будут заблокированы. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы России. Там отмечают, что это ответ на недружественные действия Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

Кто попал в санкционного копья РФ

При этом правительство России оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер, если Украина отменит со своей стороны ограничительные меры в отношении российских граждан и юридических лиц.

Кто попал в санкционный список

Глава ВР Андрей Парубий, глава СБУ Василий Грицак, военный прокурор Матиос, экс-премьер Арсений Яценюк, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, глава Меджлиса кримьских татар Мустафа Джемилев, сын президента Алексей Порошенко, глава фракции Самопомич Алексей Березюк, Максим Бурбаки из Народного фронта и Артур Герасимов с БПП.

Размещенные в России счета, ценные бумаги и имущество участников списка санкций будут заблокированы

В списке также нардеп от БПП Ольга Богомолец Ольга Богомолец, Олег Барна, Владимир Арьев, Оксана Билозир. От Радикальной партии Артем Витко, Виктор Вовк и Виктор Галасюк. От Батькивщины Сергей Власенко, от Народного фронта Юрий Береза ​​и Михаил Гаврилюк. В списке также внефракционные Борислав Береза ​​и Андрей Белецкий.

Продюсер Егор Бенкендорф, бизнесмен Геннадий Боголюбов, глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Среди компаний под санкции попала фармацевтическая Фармак, аграрное предприятие Мироновский хлебопродукт, принадлежащий советнику Петра Порошенко Юрию Косюку.

Также санкции ввели против компании Днепроазот, которая входит в так называемую группу Приват Игоря Коломойского, Восточный горно-обогатительный комбинат, Государственная продовольственная зерновая корпорация. Помимо прочего, санкции коснутся компании Автокрас, что производит автомобили и военную технику, одного из крупнейших агроэкспортеров Украины компании Нибулон и владельца сети супермаркетов компании Фоззи. Также ведущих украинских экспортеров масла - компании Кернел и металлургическая группа компаний Ferrexpo.

Не расстроенные санкциями

В список включили также людей, которые в России ничего не имеют, заявил народный депутат Украины от фракции Блока Петра Порошенко Володими Арьев.

"Удивлен, зачем это в экономическом плане делается. Ни счетов, ни средств, ни имущества у меня в России нет. Мне от этого списка откровенно с экономической точки зрения ни холодно, ни жарко, а с моральной - спасибо за признание того, что я защищаю Украину, чтобы попадать в такие списки", - сказал Арьев.

Не расстроен из-за санкций и внефракционный депутат Борислав Береза. Он узнал об этом от журналистов. Береза ​​вспомнил также, что работал с российскими компаниями, но это осталось в прошлом.

"С таким успехом они могли внести меня в список, кому запрещается прыгать с крыши или тем, кому запрещается в следующий вторник лететь на Марс. 15 номер в списке из 322 человек. Могу ли я захотеть в Челябинск? Нет", - сказал Береза.

Личная месть

Попали в санкционные российские списки не только депутаты, но и общественные деятели. В частности, глава общественной организации Добровольческое движение ОУН Николай Коханивский. Считает, что ему санкции не грозят. Такое решение российского правительства его даже порадовало, отметил он.

Ощутимый удар по украинской экономике уже состоялся в 2014-2015 году, тогда был значительный экспорт машиностроительной продукции

Включение в санкционный список предприятия Нибулон - это личная месть, заявил генеральный директор компании Алексей Вадатурский. Это произошло из-за его патриотической позиции и высказывания против России как страны-агрессора. Однако никакого влияния на предприятие это не будет иметь - компания не имеет бизнес-связей с Российской Федерацией с 1994 года.

Россия ранее уже вводила ограничения против Украины. Но такой большой официальный список физических лиц под санкциями появился впервые, заявил директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что формально - это ответ на санкции, которые ввела Украина.

Это не скажется глобально на всей украинской экономике, ведь ощутимый удар уже состоялся в 2014-2015 году. Тогда экспорт в Россию был значительный, в частности, машиностроительной продукции, рассказал экономист Олег Устенко. Производители, которые попали под санкции, просто переориентируют свою продукцию на другие рынки. Однако это будет трудно, отметил он.