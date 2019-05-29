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Саакашвили: Зеленский непростой парень, он всех удивит

Вчера, 18:39
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Саакашвили: Зеленский непростой парень, он всех удивит - фото

Радіо Свобода

Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пообещал, что президент Владимир Зеленский «еще удивит» украинцев.

Об этом Саакашвили заявил после возвращения в Украину в аэропорту Борисполь.

«Я знал многих президентов, этот (Зеленский — Ред.) непростой парень, он еще всех удивит, у меня чутье», — заявил Саакашвили.

Также Саакашвили считает, что Зеленский уже продемонстрировал, что он является независимым политиком.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Зеленский издал указ о возвращении политику гражданства Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

В итоге 28 мая новый глава государства отменил решение своего предшественника.

Теги:   Владимир Зеленский Михеил Саакашвили

Спецтема   Зеленский — новый президент

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