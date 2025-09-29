«Живет в своем мире». Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко об «очень хорошем предложении» по завершению войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября (Фото: Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

26 сентября Лукашенко заявил, что обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным «очень хорошее предложение» мирного урегулирования войны, которое якобы «лежит на столе». По словам марионетки Кремля, об этом также узнали представители США во время встречи президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Во время выступления украинского президента на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, ведущая попросила его прокомментировать слова Лукашенко.

«Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну», — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы напомнить белорусскому самопровозглашенному президенту, что его страна независима, а также повторил, что Лукашенко «живет в своем мире, куда иногда приезжает Путин».

«Они там, два достаточно пожилых человека, о чем-то говорят. Поэтому мне сложно комментировать то, о чем они говорят», — отметил Зеленский.

Как пишет Зеркало, украинский президент завершил свой ответ под смех и аплодисменты в зале.

Ранее Лукашенко также заявлял, что хочет поговорить с Зеленским.

«Мне есть что ему сказать, и, думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Нам, руководителям трех славянских государств, нужно сесть и договориться о завершении этой непонятной войны», — отметил белорусский диктатор.