Германия признает угрозу. К какому шагу приблизился Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что из-за роста количества гибридных атак на критическую инфраструктуру и сети, страна фактически перестала жить в условиях мира.

Реклама

Во время выступления перед представителями бизнеса он перечислил вызовы, с которыми регулярно сталкивается его страна: «Полеты дронов, шпионаж, убийство чеченского активиста в Тиргартене, массовые угрозы отдельным представителям общественности. Акты саботажа, ежедневно. Попытки парализовать центры обработки данных. Кибератаки». Интересная деталь: Фридрих Мерц не назвал виновника этих атак и провокаций.

Но, как говорится, кто поросенка украл, у того в ушах пищит. На совещании внешнеполитических ведомств G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО и ЕС объявили войну России и уже принимают в ней участие. Ложь Лаврова настолько дырявая, что сквозь нее видно правду. Достаточно перевернуть его заявление вверх дном и все станет на свои места: Россия уже давно ведет войну против Североатлантического Альянса.

География стран, в отношении которых Россия осуществляла подтвержденные диверсии с 2022 года, охватывает большинство государств Европейского Союза. По данным из открытых источников мы знаем, что в Финляндии за этот период было зафиксировано восемь гибридных атак на правительство, систему водоснабжения и оборону. Норвегия имела дело с российскими диверсиями шесть раз, Швеция — пять, Болгария — пять, Франция — четыре. Даже относительно небольшая Чехия минимум трижды сталкивалась с российскими провокациями (в сфере государственного управления, на транспорте и в обороне).

Иногда правительства европейских стран намеренно не признают « российский след»

«

«

Иногда правительства европейских стран намеренно не признаютроссийский след», чтобыне спровоцировать» агрессора. Так было, в частности, в Румынии, когда власти признали вторжение в воздушное пространство российских беспилотников только под давлением общественности, местных СМИ и международных наблюдателей. Надо сказать, что отсутствие адекватной реакции на прямые угрозы и провокации — худшая из возможных стратегий защиты.

В природе живые существа имеют три реакции на опасность: бей, беги, замри. Создается впечатление, что европейцы годами тестируют опцию под названием «замри». Но ведь государство это не ящерица-хамелеон, которая сливается с местностью и становится незаметной. Целая страна не может стать незаметной для хищника. Так же и убежать страна не может. Единственный адекватный ответ на потенциальную агрессию — повышение боеготовности. Это сложно, это требует непопулярных политических решений, но другого пути просто нет.

Очень хорошо, что Германия признает угрозу. Это дает надежду на то, что и другие страны — члены НАТО устами своих лидеров будут называть черное черным, а белое — белым. Правильные слова — залог правильных практических шагов.

Кстати, сегодня Фридрих Мерц приблизился к такому шагу: он призвал ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования военных действий Украины, аргументируя это тем, что такой шаг позволит разблокировать кредит в размере 140 млрд евро для Киева и продемонстрировать стойкость против российской агрессии.

Это инициатива, которую надо было инициировать еще в начале 2023 года. Но всему свое время, что еще раз подчеркивает неторопливость ЕС. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы конвертировать каждый евро в защиту украинского народа и государства, в кровь, боль и слезы оккупантов. Делаем это ежедневно и имеем прекрасные результаты. Работаем дальше. Слава Украине!

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора