Приоритет — противовоздушная и противоракетная оборона. Резников анонсировал новую встречу в формате Рамштайн 20 мая, 17:17 Министр обороны Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал решение партнеров передать Украине самолеты F-16 и анонсировал новую встречу в формате Рамштайн.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Резникова, новый Рамштайн пройдет на следующей неделе. Он отметил, что во время встречи союзники обсудят усиление украинской противовоздушной обороны.

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«Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом № 1. Наземные системы, от ПЗРК до мощных батарей, и ракеты к ним — неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе», — сообщил министр.

По словам главы Минобороны, предоставление Украине многоцелевой западной авиации было одной из его просьб, которую он указал в письме Санта Клаусу на Рождество. За очередную военную помощь Резников поблагодарил США, Нидерланды, Данию, Бельгию и Португалию.

Глава оборонного ведомства отметил, что западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба.

«Современная авиационная платформа — это именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте. Наши воздушные асы не менее искусны, чем украинские экипажи Patriot’ов, Iris’ов или NASAMS’ов. Уверен, что они сделают свою работу на самом высоком уровне», — добавил Резников.

Рамштайн — военная база США в Германии, где члены контактной группы по вопросам обороны неоднократно встречались для обсуждения поставок вооружения для украинских военных. Последнее заседание состоялось в очном формате 21 апреля.