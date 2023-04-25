Зеленский собрал Ставку. Обсудили результаты встречи в формате Рамштайн

25 апреля, 15:00
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 25 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время встречи заслушали информацию об актуальной ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях.

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Командующие оперативно-стратегическими группировками войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о ходе боевых действий на своих участках фронта, а глава ГУР Кирилл Буданов — о возможных действиях России в ближайшее время.

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Участники Ставки подвели итоги встречи в формате Рамштайн, которая прошла в Германии 21 апреля, и рассмотрели ее практические результаты. Кроме этого, они обсудили вопросы обеспечения подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, а также комплектование личным составом и техникой новых бригад.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку Украине систем ПВО и снарядов для них.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Рамштайн

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