Интересная история о том, как работает наземное ПВО 20 мая, 08:21 NV Премиум

В конце концов, я решил начать с «примеров», а не наоборот. Надеюсь, у вас достаточно времени, чтобы самостоятельно прочитать все, что вы найдёте дальше

Последние несколько дней я не публиковал никаких обновлений, поскольку был занят своей «обычной «работой», а также отслеживал — часто с трепетом — тонны того больного бреда, который циркулирует в информационном пространстве в ответ на последние события войны в Украине.

Видео дня

Несомненно, эти 5−6 дней были очень волнительными: ракеты летали, да и сегодня летят по небу, были взрывы, пожары, что-то сбивалось, одна сторона атаковала в этом, а другая — в том направлении, и многие люди убиты. Так или иначе, вместо того, чтобы спешить с «докладом», решил для себя: сядь, откинься на спинку кресла, сделай глубокий вдох и немного подумай — прежде чем продолжать свой «блог». Во всяком случае, по своей профессии я историк и как бы «не могу» не реагировать соответственно.

Этот блог будет «довольно техническим». Итак, позвольте мне начать с нескольких сокращений.

Вот вам своего рода глоссарий:

— ADC = Командование ПВО (ПВО Египта)

— ARM (ПРР) = противорадиолокационная ракета

— CBU (АБК) = авиационная кассетная бомба

— CRT (ЭЛТ) = электронно-лучевая трубка (эти забавные старые телевизионные дисплеи, которые использовались за полвека до того, как были изобретены плоские экраны)

— ECM (РЭП) = радиоэлектронное подавление

— ECCM = радиоэлектронная защита

— GBAD = ПВО наземного базирования

— IDF/AF = Израильские силы обороны/ВВС (официальное название, 1948−2004 гг.)

— SAM (ЗРК) = зенитно-ракетный комплекс

— SA-2 = ЗРК С-75 (Двина/Волга/Десна) советского производства

— SA-3 = ЗРК С-125 (Нева) советского производства

— USAF = ВВС США

И этот блог будет довольно длинным… и их даже будет несколько — потому что я готовлю что-то вроде «Введения в воздушную войну над Украиной» уже довольно давно. Вот почему это только «Часть 1». Я просто, в конце концов, решил начать с «примеров», а не наоборот. Надеюсь, у вас достаточно времени — и терпения — чтобы самостоятельно прочитать все, что вы найдёте дальше: это необходимо, потому что нельзя понять эту тему, не разобравшись в предыстории и контексте.

Обещаю, оно того стоит.