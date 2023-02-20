Дела Майдана: за год объявили 27 подозрений, четыре человека осуждены — Офис генпрокурора 20 февраля, 10:59 20 февраля Украина отмечает День Героев Небесной Сотни (Фото:NV)

За последний год Офис генпрокурора сообщил о подозрении 27 лицам по делам Майдана.

Как уточнили в пресс-службе ведомства в Telegram, за это время в суд направлено 25 обвинительных актов в отношении 55 человек.

Также приняты четыре обвинительных приговора, которыми осуждены четыре человека.

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Всего за все время следственных действий о подозрении сообщили 383 лицам. В суд направлено 165 обвинительных актов в отношении 301 человека. Приняты обвинительные приговоры в отношении 29 человек.

18−21 февраля 2014 года в центре Киева во время силового противостояния от пуль снайперов погибли десятки человек, которые вошли в историю как Небесная Сотня. Многие протестующие получили ранения и травмы различной степени тяжести.



20 февраля Украина отмечает День Героев Небесной Сотни. Девять лет назад в этот день произошли переломные события, определившие итог Революции Достоинства и заставившие президента-диктатора Виктора Януковича сбежать.