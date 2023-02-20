Девятая годовщина. В Украине отмечают День Героев Небесной Сотни 20 февраля, 00:30 Люди у памятника Небесной Сотне в Киеве, февраль 2021 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В честь погибших участников Революции достоинства 2013—2014 годов 20 февраля учрежден День Героев Небесной Сотни. Восемь лет назад в этот день произошли переломные события, предрешившие исход революции и вынудившие президента-диктатора Виктора Януковича бежать. Свои жизни 20 февраля 2014 года отдали 48 протестующих; всего в списках Героев Небесной Сотни — 107 человек.



Откуда взялось название « Небесная Сотня»

21 февраля 2014 года на Майдане Незалежности прощались с погибшими накануне революционерами. Драматизм церемонии подтолкнул двух украинских поэтесс, Людмилу Максимлюк и Татьяну Домашенко, к написанию стихотворений, в которых впервые упомянуто словосочетание «небесная сотня». Домашенко прочитала свое произведение со сцены Майдана.

Видео дня

Название возникло по аналогии с основными структурными единицами Майдана — сотнями.

Это выражение сразу начали активно использовать СМИ; оно появилось в официальных документах, касавшихся событий Революции Достоинства.

В том же 2014 году был учрежден Орден Героев Небесной Сотни; улицы в десятках украинских городов были переименованы в честь павших.

Часть улицы Институтской в Киеве, где 20 февраля 2014 года произошел массовый расстрел протестующих, теперь называется Аллеей Героев Небесной Сотни.

Кого причисляют к Небесной Сотне

Изначально в Небесную Сотню входили 48 человек, погибших на Институтской и в окрестностях Майдана 20 февраля 2014 года. Впоследствии список расширился.

В ноябре 2014 года звание Героя Украины было присвоено 98 погибшим участникам революции. Сейчас Небесная сотня составляет уже 107 человек, четверо из них погибли на Донбассе в первые дни инспирированного Россией сепаратистского мятежа.

Признано, что смерть первого Героя Небесной Сотни, Павла Мазуренко, настала 22 декабря 2013 года — его до смерти избили в Киеве люди, одетые в милицейскую форму. Последний герой, Виктор Орленко, умер 3 июня 2015 года от последствий ранения, полученного 18 февраля 2014 года в районе Дома Профсоюзов.

Самому младшему из героев Назарию Войтовичу было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, 82 года. Среди 107 Героев Небесной Сотни — три женщины и 104 мужчины.

Когда появился памятный день

11 февраля 2015 года был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко. Он объявлял 20 февраля Днем Героев Небесной Сотни «с целью увековечения громадной человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства».

20 февраля 2015 года на Майдане впервые прошла акция-реквием «Минута молчания — бесконечность памяти». В центре столицы одновременно зажглись десятки лучей прожекторов, установленных в местах гибели демонстрантов.