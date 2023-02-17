В 60 уголовных производствах по делам Майдана истекают сроки давности — Офис генпрокурора 17 февраля, 18:36 Революция Достоинства (Фото:NV)

У 60 из 134 уголовных производств по делам Майдана истекают сроки давности, у 22 из них — уже в этом году.

Об этом сообщил представитель Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Медиацентре Украина.

По его словам, в 22 делах сроки давности истекают уже в ноябре-декабре этого года, еще у 38 дел — в январе-феврале 2023 года.

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Донской отметил, что для решения проблемы нужно законодательно устанавливать сроки судебного разбирательства: законодательство дает возможности для того, чтобы затягивание судебного процесса могло примениться как элемент адвокатской тактики.

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«Есть же сроки на досудебном расследовании, ни одно дело не может расследоваться по подозрению более года. Почему нет сроков судебного разбирательства? Почему нельзя их установить?» — добавил он.

Печерский райсуд Киева 5 декабря 2022 года вынес обвинительный приговор против бывшего работника Беркута в Харьковской области.

Бывшего «беркутовца» обвиняли в исполнении явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий с применением насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 УК). Суд признал виновным бывшего правоохранителя и приговорил его к восьми годам за решеткой.