В 60 уголовных производствах по делам Майдана истекают сроки давности — Офис генпрокурора
Революция Достоинства (Фото:NV)
У 60 из 134 уголовных производств по делам Майдана истекают сроки давности, у 22 из них — уже в этом году.
Об этом сообщил представитель Офиса генпрокурора Алексей Донской на брифинге в Медиацентре Украина.
По его словам, в 22 делах сроки давности истекают уже в ноябре-декабре этого года, еще у 38 дел — в январе-феврале 2023 года.
Донской отметил, что для решения проблемы нужно законодательно устанавливать сроки судебного разбирательства: законодательство дает возможности для того, чтобы затягивание судебного процесса могло примениться как элемент адвокатской тактики.
«Есть же сроки на досудебном расследовании, ни одно дело не может расследоваться по подозрению более года. Почему нет сроков судебного разбирательства? Почему нельзя их установить?» — добавил он.
Печерский райсуд Киева 5 декабря 2022 года вынес обвинительный приговор против бывшего работника Беркута в Харьковской области.
Бывшего «беркутовца» обвиняли в исполнении явно преступного приказа, превышении власти и служебных полномочий с применением насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 УК). Суд признал виновным бывшего правоохранителя и приговорил его к восьми годам за решеткой.