Финальный отсчет. Последние дни Революции Достоинства — хроника событий 20−22 февраля 2014 года

20 февраля, 07:50
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19 февраля 2014 года, Майдан после штурма силовиков (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

19 февраля 2014 года, Майдан после штурма силовиков (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Автор: Инна Семенова

Девять лет назад, 18−20 февраля 2014 года, произошли самые трагические события Революции Достоинства. Именно в эти дни в центре Киева погибло наибольшее число участников трехмесячных протестов — почти 100 человек. Теперь 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни.

Тогда же Верховная Рада наконец-то осудила действия режима Виктора Януковича, а Майдан в последний и решающий раз отверг компромиссные соглашения с президентом, который уже начал готовить свой побег из Межигорья.

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Наконец, как признал впоследствии украинский парламент, именно 20 февраля Россия приступила к активной фазе операции по аннексии Крыма.

В память о событиях, навсегда изменивших страну, НВ напоминает, как разворачивалась кульминация Революции Достоинства.

Пролог: двое суток безысходности

18−19 февраля

К утру 20 февраля Майдан пережил двое самых тяжелых суток с начала Революции Достоинства.

18 февраля силовики и «титушки» жестоко подавили Мирное наступление — ненасильственную акцию протестующих, направлявшихся к Верховной Раде с требованием поддержать возвращение к Конституции образца 2004 года (в ней полномочия президента были существенно ограничены). В тот же день спецназ начал силовой штурм Майдана, в ходе которого вспыхнул Дом профсоюзов, а протестующих оттеснили в узкое кольцо внутри главной площади Киева.

Власти почти на двое суток перекрыли работу метро — впервые в истории украинской столицы. А 19 февраля СБУ объявила о введении в Украине режима антитеррористической операции — фактически против участников революции было решено бросить армию и задействовать оружие. Виктор Янукович срочно сменил начальника Генштаба: вместо Владимира Заманы был назначен более лояльный президенту адмирал Юрий Ильин.

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Глава МВД Виталий Захарченко распорядился выдать правоохранителям боевое оружие и дал право его применять, хотя позже он открестился от действий Беркута. Кроме того, как сообщил впоследствии начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, в эти дни власть вооружила и «титушек»: им выдали более 400 единиц автоматического огнестрельного оружия и 90 тыс. патронов.

От рук «титушек» в ночь на 19 февраля был убит в том числе журналист Вячеслав Веремий. К вечеру тех же суток число погибших превысило 20 человек, включая нескольких силовиков.

Расстрел на Институтской

20 февраля, первая половина дня

Утром 20 февраля, после отступления силовиков, у протестующих появилась возможность вновь занять позиции, потерянные в ходе противостояния предыдущих дней. Безоружные в большинстве своем активисты стали подниматься по улице Институтской, прилегающей к Майдану. Однако по ним был открыт прицельный огонь: многие из десятков пострадавших в «кровавый четверг» получили тяжелые огнестрельные ранения шеи, головы, грудной клетки. Своих жизней здесь же лишились около полусотни активистов — в том числе те, кто пытался вынести пострадавших либо помочь им. Еще несколько десятков человек умерли позже от полученных ранений в больницах. Всего в течение 18−21 февраля в сердце Киева были убиты более 100 человек.

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Начало развала Партии регионов

20 февраля

События на Институтской стали последним переломным моментом Революции Достоинства, после которых режим Януковича растерял остатки своей поддержки. Так, днем 20 февраля о своем переходе на сторону протестующих заявили правоохранители Львовской области и сотрудники СБУ — Закарпатской. Кроме того, этот день стал началом конца Партии регионов — одними из первых о выходе из нее заявили тогдашний руководитель КГГА Владимир Макеенко и глава Винницкой ОГА Сергей Татусяк, а в последующие несколько дней — еще десятки «регионалов».

Решение парламента

20 февраля, вечер

К вечеру самого трагического дня Революции на экстренное заседание собрался украинский парламент. Около 22:00 20 февраля Верховная Рада приняла постановление Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины. Документ признал незаконными действия силовых структур, запретил использование любых видов оружия и спецсредств против участников акций протеста, а также поручил Кабмину, СБУ, МВД, Минобороны и подчиненным им силовикам «немедленно прекратить и не допускать в дальнейшем применение силы». За постановление проголосовали 236 депутатов, среди них 35 «регионалов» и 35 внефракционных.

Так выглядел Майдан Незалежности 19 февраля 2014 года (Фото: Наталья Кравчук / НВ)
Так выглядел Майдан Незалежности 19 февраля 2014 года / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Начало российской агрессии в Украине

20 февраля

Именно в этот день Россия начала спецоперацию по аннексии Крыма. 20 февраля были зафиксированы первые случаи незаконного пересечения вооруженными силами РФ границы Украины в районе Керченского пролива. Кроме того, произошли и первые эпизоды блокировки украинских воинских частей в Крыму «зелеными человечками» — российскими военными без опознавательных знаков. Эти факты зафиксированы в постановлении украинского парламента (№ 2332, Отпор вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоление его последствий), которое Рада приняла 21 апреля 2015 года.

Соглашение с Януковичем

21 февраля

В Киев приехали дипломаты Польши, Германии и Франции, которые вместе с лидерами украинской оппозиции 20 февраля начали многочасовые переговоры с президентом Виктором Януковичем. Их итогом стало соглашение, заключенное 21 февраля — свои подписи под ним, кроме Януковича, поставили Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, а свидетелями выступили главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Радослав Сикорский и представитель МИД Франции Эрик Фурнье. Участвовавший в переговорах российский омбудсмен Владимир Лукин подписывать документ отказался.

Соглашение предусматривало, что в течение ближайших 48 часов необходимо возобновить действие Конституция в редакции 2004 года и сформировать новое коалиционное правительство; до сентября 2014-го — провести конституционную реформу; не позже декабря 2014-го — провести внеочередные президентские выборы, причем в рамках нового избирательного законодательства и с новым составом ЦИК. Документ также предусматривал расследование трагедии на Майдане под наблюдением Совета Европы, а власть и оппозиция обещали отказаться от силовых действий.

Вече на Майдане и речь Парасюка

21 февраля, вечер

На исходе пятницы, 21 февраля, Майдан прощался с героями Небесной сотни. Представители объединенной оппозиции со сцены рассказали протестующим о соглашении, достигнутом с президентом. Однако их речи прервал 26-летний сотник Владимир Парасюк: он добрался до микрофона и заявил, что после всех событий Революции Достоинства договариваться с Януковичем недопустимо. Парасюк озвучил короткий ультиматум: «Никакой Янукович не будет целый год президентом. […] 77 человек уложили [выстрелами] в голову, а они договариваются! Если завтра до 10:00 вы не выступите с заявлением, что Янукович должен уйти в отставку, моя сотня пойдет на штурм с оружием, я вам клянусь», — обратился он к оппозиционным политикам. Десятки тысяч людей, собравшиеся в тот момент на Майдане и передававшие из рук в руки гробы с телами погибших, встретили речь Парасюка овацией.

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Побег Януковича

Ночь на 22 февраля

Утро 22 февраля принесло неожиданную весть: президента в Киеве нет. Как выяснилось впоследствии, начиная с 19 февраля в президентской резиденции Межигорье вели подготовку к побегу Януковича. Трое суток там собирали и вывозили антиквариат и ценности, что впоследствии подтвердили записи камер видеонаблюдения. В ночь на 22 февраля Янукович покинул Межигорье, а отправка грузовых автомобилей из его имения завершилась примерно к четырем утра. Как заявил позже президент РФ Владимир Путин, уже спустя двое суток Януковича «эвакуировали» в Россию.

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Отстранение Януковича парламентом

22 февраля

В этот день 328 народных депутатов поддержали постановление Верховной Рады о самоустранении Виктора Януковича с поста президента Украины. Парламент назначил внеочередные выборы президента на 25 мая 2014 года.

Кроме того, Рада вернула в действие Конституцию 2004 года; поддержала законопроект о декриминализации статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко (что легитимизировало ее освобождение из Качановской колонии). В отставку был отправлен и. о. министра внутренних дел Виталий Захарченко.

Председатель парламента Владимир Рыбак подал в отставку, новым спикером был избран Александр Турчинов.

Теги:   Евромайдан Майдан Украина-Россия Виктор Янукович Майдан Независимости Межигорье Аннексия Крыма Расстрелы Расстрел на Институтской Убийства на Майдане Революция Достоинства Сюжет NV Дело Януковича

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