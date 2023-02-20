Финальный отсчет. Последние дни Революции Достоинства — хроника событий 20−22 февраля 2014 года 20 февраля, 07:50 Сюжет 19 февраля 2014 года, Майдан после штурма силовиков (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Девять лет назад, 18−20 февраля 2014 года, произошли самые трагические события Революции Достоинства. Именно в эти дни в центре Киева погибло наибольшее число участников трехмесячных протестов — почти 100 человек. Теперь 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни.

Тогда же Верховная Рада наконец-то осудила действия режима Виктора Януковича, а Майдан в последний и решающий раз отверг компромиссные соглашения с президентом, который уже начал готовить свой побег из Межигорья.



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Наконец, как признал впоследствии украинский парламент, именно 20 февраля Россия приступила к активной фазе операции по аннексии Крыма.

В память о событиях, навсегда изменивших страну, НВ напоминает, как разворачивалась кульминация Революции Достоинства.

Пролог: двое суток безысходности

18−19 февраля

К утру 20 февраля Майдан пережил двое самых тяжелых суток с начала Революции Достоинства.

18 февраля силовики и «титушки» жестоко подавили Мирное наступление — ненасильственную акцию протестующих, направлявшихся к Верховной Раде с требованием поддержать возвращение к Конституции образца 2004 года (в ней полномочия президента были существенно ограничены). В тот же день спецназ начал силовой штурм Майдана, в ходе которого вспыхнул Дом профсоюзов, а протестующих оттеснили в узкое кольцо внутри главной площади Киева.

Власти почти на двое суток перекрыли работу метро — впервые в истории украинской столицы. А 19 февраля СБУ объявила о введении в Украине режима антитеррористической операции — фактически против участников революции было решено бросить армию и задействовать оружие. Виктор Янукович срочно сменил начальника Генштаба: вместо Владимира Заманы был назначен более лояльный президенту адмирал Юрий Ильин.

Глава МВД Виталий Захарченко распорядился выдать правоохранителям боевое оружие и дал право его применять, хотя позже он открестился от действий Беркута. Кроме того, как сообщил впоследствии начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, в эти дни власть вооружила и «титушек»: им выдали более 400 единиц автоматического огнестрельного оружия и 90 тыс. патронов.

От рук «титушек» в ночь на 19 февраля был убит в том числе журналист Вячеслав Веремий. К вечеру тех же суток число погибших превысило 20 человек, включая нескольких силовиков.

Расстрел на Институтской

20 февраля, первая половина дня

Утром 20 февраля, после отступления силовиков, у протестующих появилась возможность вновь занять позиции, потерянные в ходе противостояния предыдущих дней. Безоружные в большинстве своем активисты стали подниматься по улице Институтской, прилегающей к Майдану. Однако по ним был открыт прицельный огонь: многие из десятков пострадавших в «кровавый четверг» получили тяжелые огнестрельные ранения шеи, головы, грудной клетки. Своих жизней здесь же лишились около полусотни активистов — в том числе те, кто пытался вынести пострадавших либо помочь им. Еще несколько десятков человек умерли позже от полученных ранений в больницах. Всего в течение 18−21 февраля в сердце Киева были убиты более 100 человек.

Начало развала Партии регионов

20 февраля

События на Институтской стали последним переломным моментом Революции Достоинства, после которых режим Януковича растерял остатки своей поддержки. Так, днем 20 февраля о своем переходе на сторону протестующих заявили правоохранители Львовской области и сотрудники СБУ — Закарпатской. Кроме того, этот день стал началом конца Партии регионов — одними из первых о выходе из нее заявили тогдашний руководитель КГГА Владимир Макеенко и глава Винницкой ОГА Сергей Татусяк, а в последующие несколько дней — еще десятки «регионалов».

Решение парламента

20 февраля, вечер

К вечеру самого трагического дня Революции на экстренное заседание собрался украинский парламент. Около 22:00 20 февраля Верховная Рада приняла постановление Об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины. Документ признал незаконными действия силовых структур, запретил использование любых видов оружия и спецсредств против участников акций протеста, а также поручил Кабмину, СБУ, МВД, Минобороны и подчиненным им силовикам «немедленно прекратить и не допускать в дальнейшем применение силы». За постановление проголосовали 236 депутатов, среди них 35 «регионалов» и 35 внефракционных.

Так выглядел Майдан Незалежности 19 февраля 2014 года / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Начало российской агрессии в Украине

20 февраля

Именно в этот день Россия начала спецоперацию по аннексии Крыма. 20 февраля были зафиксированы первые случаи незаконного пересечения вооруженными силами РФ границы Украины в районе Керченского пролива. Кроме того, произошли и первые эпизоды блокировки украинских воинских частей в Крыму «зелеными человечками» — российскими военными без опознавательных знаков. Эти факты зафиксированы в постановлении украинского парламента (№ 2332, Отпор вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоление его последствий), которое Рада приняла 21 апреля 2015 года.

Соглашение с Януковичем

21 февраля

В Киев приехали дипломаты Польши, Германии и Франции, которые вместе с лидерами украинской оппозиции 20 февраля начали многочасовые переговоры с президентом Виктором Януковичем. Их итогом стало соглашение, заключенное 21 февраля — свои подписи под ним, кроме Януковича, поставили Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, а свидетелями выступили главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Радослав Сикорский и представитель МИД Франции Эрик Фурнье. Участвовавший в переговорах российский омбудсмен Владимир Лукин подписывать документ отказался.

Соглашение предусматривало, что в течение ближайших 48 часов необходимо возобновить действие Конституция в редакции 2004 года и сформировать новое коалиционное правительство; до сентября 2014-го — провести конституционную реформу; не позже декабря 2014-го — провести внеочередные президентские выборы, причем в рамках нового избирательного законодательства и с новым составом ЦИК. Документ также предусматривал расследование трагедии на Майдане под наблюдением Совета Европы, а власть и оппозиция обещали отказаться от силовых действий.

Вече на Майдане и речь Парасюка

21 февраля, вечер

На исходе пятницы, 21 февраля, Майдан прощался с героями Небесной сотни. Представители объединенной оппозиции со сцены рассказали протестующим о соглашении, достигнутом с президентом. Однако их речи прервал 26-летний сотник Владимир Парасюк: он добрался до микрофона и заявил, что после всех событий Революции Достоинства договариваться с Януковичем недопустимо. Парасюк озвучил короткий ультиматум: «Никакой Янукович не будет целый год президентом. […] 77 человек уложили [выстрелами] в голову, а они договариваются! Если завтра до 10:00 вы не выступите с заявлением, что Янукович должен уйти в отставку, моя сотня пойдет на штурм с оружием, я вам клянусь», — обратился он к оппозиционным политикам. Десятки тысяч людей, собравшиеся в тот момент на Майдане и передававшие из рук в руки гробы с телами погибших, встретили речь Парасюка овацией.

Побег Януковича

Ночь на 22 февраля

Утро 22 февраля принесло неожиданную весть: президента в Киеве нет. Как выяснилось впоследствии, начиная с 19 февраля в президентской резиденции Межигорье вели подготовку к побегу Януковича. Трое суток там собирали и вывозили антиквариат и ценности, что впоследствии подтвердили записи камер видеонаблюдения. В ночь на 22 февраля Янукович покинул Межигорье, а отправка грузовых автомобилей из его имения завершилась примерно к четырем утра. Как заявил позже президент РФ Владимир Путин, уже спустя двое суток Януковича «эвакуировали» в Россию.

Отстранение Януковича парламентом

22 февраля

В этот день 328 народных депутатов поддержали постановление Верховной Рады о самоустранении Виктора Януковича с поста президента Украины. Парламент назначил внеочередные выборы президента на 25 мая 2014 года.

Кроме того, Рада вернула в действие Конституцию 2004 года; поддержала законопроект о декриминализации статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко (что легитимизировало ее освобождение из Качановской колонии). В отставку был отправлен и. о. министра внутренних дел Виталий Захарченко.

Председатель парламента Владимир Рыбак подал в отставку, новым спикером был избран Александр Турчинов.