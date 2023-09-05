Рада уволила главу АМКУ Пищанскую
Дальнейшая должность Пищанской пока неизвестна (Фото:Ольга Пищанская/Facebook)
Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
Такое решение поддержали 306 нардепов.
Железняк добавил, что во время часа вопросов Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества.
Ранее парламентарий сообщил, что она якобы не согласилась возглавить это ведомство после увольнения Рустема Умерова.
5 сентября Рада приняла ряд кадровых решений. В отставку отправили министра обороны Алексея Резникова и уволили Умерова с поста главы Фонда госимущества. 6 сентября его, вероятно, назначат новым главой Минобороны.