Рада уволила главу АМКУ Пищанскую

5 сентября, 14:59
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Дальнейшая должность Пищанской пока неизвестна (Фото:Ольга Пищанская/Facebook)

Дальнейшая должность Пищанской пока неизвестна (Фото:Ольга Пищанская/Facebook)

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Такое решение поддержали 306 нардепов.

Железняк добавил, что во время часа вопросов Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества.

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Ранее парламентарий сообщил, что она якобы не согласилась возглавить это ведомство после увольнения Рустема Умерова.

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5 сентября Рада приняла ряд кадровых решений. В отставку отправили министра обороны Алексея Резникова и уволили Умерова с поста главы Фонда госимущества. 6 сентября его, вероятно, назначат новым главой Минобороны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Верховная Рада АМКУ Увольнение Ольга Пищанская

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