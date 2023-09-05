Рада уволила главу АМКУ Пищанскую 5 сентября, 14:59 Дальнейшая должность Пищанской пока неизвестна (Фото:Ольга Пищанская/Facebook)

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

Такое решение поддержали 306 нардепов.

Железняк добавил, что во время часа вопросов Пищанская не подтвердила и не опровергла планы в дальнейшем назначить ее главой Фонда госимущества.

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Ранее парламентарий сообщил, что она якобы не согласилась возглавить это ведомство после увольнения Рустема Умерова.

5 сентября Рада приняла ряд кадровых решений. В отставку отправили министра обороны Алексея Резникова и уволили Умерова с поста главы Фонда госимущества. 6 сентября его, вероятно, назначат новым главой Минобороны.