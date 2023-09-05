Рустема Умерова уволили с должности главы Фонда госимущества. Завтра его могут назначить министром обороны 5 сентября, 14:31 Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Депутаты Верховной Рады проголосовали за отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины во вторник, 5 сентября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Увольнение Умерова поддержали 302 парламентария.



Ожидается, что президент Владимир Зеленский сегодня внесет предложение назначить его министром обороны вместо Алексея Резникова. В среду, 6 сентября, пройдет голосование парламента.

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7 сентября 2022-го Верховная Рада назначила Умерова новым главой Фонда госимущества. Предыдущего главу ФГИ Дмитрия Сенниченко парламент уволил еще 17 февраля 2022-го, за несколько дней до начала развязанной РФ большой войны.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года силой депортировал сталинский режим из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.

В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — сооснователь и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.

На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.