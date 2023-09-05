Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко может возглавить Антимонопольный комитет. Пищанская идет в отставку 5 сентября, 09:42 Павел Кириленко (Фото:Донецкая ОВА)

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская написала заявление об отставке. На ее место предлагают назначить главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во вторник, 5 сентября.

По его словам, этот кадровый вопрос добавят в повестку дня Верховной Рады. Заявление об отставке Пищанской сначала обработает комитет парламента, на следующий день рассмотрят кандидатуру Кириленко.

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Народный депутат Ярослав Железняк писал, что Пищанская может стать новой главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова. Однако, по словам Арахамии, пока эта должность остается без назначения.



Накануне заявление об отставке написал министр обороны Алексей Резников — профильный комитет Рады проголосовал за. Главным претендентом на его должность является Рустем Умеров. Ожидается, что Рада рассмотрит его назначение 6 сентября.



Также Железняк сообщал, что новым министром культуры и информационной политики может стать Юлия Федив — бывшая глава Украинского культурного фонда. После отставки Александра Ткаченко Минкульт возглавляет его заместитель Ростислав Карандеев. По его словам, кадровое решение может быть принято в середине сентября.

