Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны 5 сентября, 13:57 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Депутаты Верховной Рады во вторник, 5 сентября, во время голосования поддержали отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Отставку Резникова поддержали 327 парламентариев.

Перед этим он отчитался за свои 552 дня в должности за время полномасштабной войны России. В частности, он рассказал, что за это время Украина взяла на вооружение более 200 образцов западного оружия и более 30 моделей дронов собственного производства.

Видео дня

Комментируя скандалы с закупками Минобороны, о которых рассказали журналисты, Резников назвал расследования «фейковыми историями», заявив, что правоохранительные органы всех уровней проводят проверки и «будем ждать приговора суда».

Также сегодня Рада рассматривает отставку Рустема Умерова с поста главы Фонда госимущества. Ожидается, что он возглавит Минобороны Украины — голосование парламента будет в среду, 6 сентября.

Комментируя слухи о своем возможном назначении послом Украины в Великобритании, Резников говорил, что «не в курсе» этого.



Почему Алексея Резникова уволили

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По данным расследования, по дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

Еще 28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.