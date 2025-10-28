«Из года в год проверяли одних и тех же». Глава НАПК рассказал, какая новация в корне изменила проверку деклараций чиновников

С 2024 года декларации чиновников проверяют в соответствии с местом, которое они занимают в рейтинге рискованности, напомнил Виктор Павлущик (Фото: nazk.gov.ua)

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью Radio NV рассказал, как в 2024 году был изменен принцип отбора деклараций на проверку.

«С 2024 года, после восстановления подачи деклараций, было восстановлено проведение полных проверок деклараций. Подход отбора деклараций изменился на рискоориентированный, который заключается в том, что по результатам автоматизированной проверки, которая проводится по всем декларациям в реестре, путем объединения информации, если я не ошибаюсь, из 18 интероперабельных реестров, каждая декларация по результатам этой автоматизированной проверки, сравнения, в частности, активов, которые были, и приобретенных активов, сравнения с предыдущей декларацией, получает рейтинг рискованности», — объяснил Павлущик в эфире Radio NV.

Реклама

Он добавил, что в рейтинге рискованности декларации ранжируются по категориям, которые подлежат проверке.

«Уже после этого декларация отбирается от самой высокой рискованности вниз, к более низкой. И, конечно, в этом рискоориентированном подходе также предусмотрено, что больший акцент, внимание обращается как раз на категории должностей, которые с высоким коррупционным риском», — продолжил глава НАПК.

По его словам, в эту категорию, согласно закону, попадают судьи, в частности судьи Верховного суда, народные депутаты и категория следователей правоохранительных органов.

В декабре 2023 года Артем Сытник, который на тот момент был заместителем главы НАПК, рассказал, что ранее оно было обязано проводить полные проверки высших должностных лиц, однако при этом из миллиона деклараций проверяли лишь незначительную часть.

«Сейчас мы изменили подход, и этот подход будет рискоориентированным. У каждого из миллиона деклараций будет свой коэффициент риска. И чем выше этот коэффициент риска, тем быстрее эта декларация подпадает под полную проверку. И, соответственно, на какое-то определенное реагирование, в зависимости от последствий этой полной проверки», — рассказал Сытник.

Он отметил, что весь массив деклараций будет подвергнут проверке с применением автоматизированной процедуры с помощью IT-продуктов.

Сытник добавил, что, если после автоматической проверки будут выявлены декларации с явным несовпадением расходов и доходов, имуществом, которое не объясняется доходами, такие декларации будут иметь высокий коэффициент риска.

«Тогда, если ты даже занимаешь сравнительно невысокую должность в органе местного самоуправления, ты можешь попасть сразу на верх рейтинга деклараций, потому что у тебя будет очень высокий коэффициент рискованности декларации», — рассказал замглавы НАПК.

Он также сообщил, что даже если декларация пройдет автоматизированную проверку, но появятся дополнительные данные, например, об имуществе за рубежом, декларацию передадут на полную проверку.