— Я бы хотела сразу начать с темы скандала или конфликтной истории, которая началась в июле этого года вокруг НАБУ и САП. Но вас задело тоже, по крайней мере в публичных комментариях со стороны должностных лиц. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью Зеркалу недели, комментируя весь этот скандал, который был вокруг законопроекта, который хотели проголосовать в Раде по уменьшению независимости НАБУ и САП, сказал: «По моему мнению, в Украине сейчас есть только три политически независимые институты: НАБУ, САП и ВАКС (речь идет о Высшем антикоррупционном суде)». Понимаете ли вы, почему появилось такое заявление и как можете прокомментировать обвинения в том, что вы не являетесь независимым антикоррупционным органом?

Реклама

— Что касается вопроса о независимости институтов, во-первых, мне кажется, правильно было бы спрашивать об этом Александра Клименко, его мотивы. Со своей стороны всегда привык определять конкретные сроки. Здесь важным фактором является определиться, что же такое независимость, и, как в одном популярном мультике говорили, в каких попугаях мы будем ее измерять, эту независимость. Важным фактором является то, что НАПК не может себя ни ассоциировать с кем-то, ни противопоставлять кому-то. Не может противопоставлять себя определенной группе публичных служащих.