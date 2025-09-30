НАПК не будет проверять образ жизни нардепа Кузнецова, которого подозревают в коррупции на закупках — Слідство.інфо

30 сентября, 15:36
Народный депутат Алексей Кузнецов (Фото: Алексей Кузнецов / Facebook)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не будет проводить проверку декларации и мониторинг образа жизни нардепа Алексея Кузнецова, которого подозревают в коррупции.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает Слідство.інфо со ссылкой на ответ НАПК на журналистский запрос.

Как заявили журналисты, жена Кузнецова приобрела земельный участок в Киеве с «коробкой» дома, которую последние четыре года ремонтировали и отделывали. Эксперт оценил стоимость имения в более 400 тысяч долларов.

В НАПК ответили, что в этой информации нет фактических данных о том, что Кузнецов или его семья приобрели активы, которые бы превышали их законные доходы больше порога, установленного законодательством. Поэтому там добавили, что «вопрос о проведении полной проверки декларации или мониторинга образа жизни указанного лица может быть решен после предоставления таких фактических данных».

«Во время предварительного анализа установлено, что Кузнецов и жена с учетом полученного в 2021 году займа, имели финансовую состоятельность для приобретения в собственность/пользования/владения объектами недвижимого/движимого имущества, а также расходов на ремонт и обслуживание указанных объектов», — сказано в ответе НАПК.

1 сентября за нардепа Кузнецова, которого подозревают в коррупции на закупках дронов и средств РЭБ, внесли залог.

4 августа ВАКС избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней с правом внесения залога в размере восьми миллионов гривен.

Прокуратура настаивала на залоге в 30 миллионов гривен.

2 августа НАБУ и САП сообщили, что разоблачили схему завышения цен в госконтрактах на закупку дронов и средств РЭБ. Среди задержанных — действующий нардеп от Слуги народа Алексей Кузнецов и бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По данным следствия, при заключении контрактов до 30% средств возвращали чиновникам в виде взяток. Всего задержаны четыре человека. Расследование ведут НАБУ и САП в рамках действующего законодательства.

Источники во фракции Слуга народа подтвердили Суспільному, что речь идет именно об Алексее Кузнецове. Он избран в 2019 году на Луганщине, является членом комитета по правам человека и ВСК по вопросам тарифной политики. Ранее работал помощником нардепов от Партии регионов и Блока Петра Порошенко.

Кузнецов также голосовал за законопроект № 12414, который подрывал независимость НАБУ и САП.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   НАЗК Слідство.Інфо Электронное декларирование Коррупция Алексей Кузнецов

