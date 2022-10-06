Подоляк объяснил слова Зеленского о превентивном ударе по России

6 октября, 22:14
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский ранее призывал НАТО усилить санкционное давление на Россию и военную помощь Украине.

У себя в Twitter Подоляк подчеркнул, что глава государства ничего не сказал о «превентивном ядерном ударе» по России, как это уже успели подать российские и белорусские пропагандисты.

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«Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия и усилить удары по России — санкции и вооруженную помощь», — написал он.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1578095227889364997

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также уточнил, что президент говорил о периоде до 24 февраля, когда мир должен был принять превентивные меры, чтобы не дать России развязать войну, а в это время речь шла только о санкциях.

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«Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите», — подчеркнул Никифоров.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/pfbid02hbNsZfMERQXFg3vmem6xbytV4ojAjAFhd2NgLCp7t1KS89d52vsrbtsWuPwr6NLHl

Во время выступления в Институте Лоуи 6 октября Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать возможного ядерного удара со стороны России, чтобы потом принять меры против агрессора, который угрожает применением ядерного оружия.

«Еще раз обращаюсь к международному сообществу. Как это было до 24-го… „превентивные удары“ — чтобы они знали, что с ними будет, если они применят [ядерное оружие], а не наоборот — ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: „Ах ты так? Ну вот, держи от нас“», — сказал Зеленский и призвал Североатлантический альянс «пересмотреть порядок применения своего давления».

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https://www.youtube.com/embed/4L_7xgxlWoM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Российская агрессия Военная помощь Поставки оружия Санкции против России Агрессия РФ Агрессия Москвы Владимир Зеленский Поддержка Украины Михаил Подоляк Сергей Никифоров Война России против Украины

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