Подоляк объяснил слова Зеленского о превентивном ударе по России 6 октября, 22:14 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский ранее призывал НАТО усилить санкционное давление на Россию и военную помощь Украине.

У себя в Twitter Подоляк подчеркнул, что глава государства ничего не сказал о «превентивном ядерном ударе» по России, как это уже успели подать российские и белорусские пропагандисты.



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«Зеленский напомнил о российском ядерном шантаже и предложил миру превентивно очертить для России последствия и усилить удары по России — санкции и вооруженную помощь», — написал он.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также уточнил, что президент говорил о периоде до 24 февраля, когда мир должен был принять превентивные меры, чтобы не дать России развязать войну, а в это время речь шла только о санкциях.



«Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите», — подчеркнул Никифоров.

Во время выступления в Институте Лоуи 6 октября Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать возможного ядерного удара со стороны России, чтобы потом принять меры против агрессора, который угрожает применением ядерного оружия.

«Еще раз обращаюсь к международному сообществу. Как это было до 24-го… „превентивные удары“ — чтобы они знали, что с ними будет, если они применят [ядерное оружие], а не наоборот — ждать ядерных ударов Россией, чтобы потом сказать: „Ах ты так? Ну вот, держи от нас“», — сказал Зеленский и призвал Североатлантический альянс «пересмотреть порядок применения своего давления».

Украина призывала начать жесткое санкционное давление на Россию до ее полномасштабного вторжения в Украину, но международное сообщество этого не сделало.

США 24/7 мониторит ядерное оружие России – Алексей Мельник https://www.youtube.com/embed/4L_7xgxlWoM