«Много демонстрационных шагов». Как долго Россия может повышать градус ядерного шантажа — отвечает эксперт по международной безопасности 5 октября, 14:54 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)

Эксперт по международной безопасности, кандидат политических наук Тарас Жовтенко в эфире Радио НВ объяснил, как Россия использует ядерное оружие для шантажа не только Украины, но и мира.

«Ядерное оружие — это инструмент, который очень хорошо работает, пока вы его не используете на практике. В тот момент, когда вы вынуждены использовать ядерное оружие или на поле боя, или для уничтожения объекта, который вы выбираете своей целью, факт наличия ядерного оружия у вас превращается из положительного инструмента в негативный. И он начинает приносить вам негативные последствия», — отметил Жовтенко.

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Поэтому и наличие ядерного потенциала у РФ приносит пользу Кремлю только до тех пор, пока российские власти не решат использовать его на практике, убежден эксперт:

«Дальше будут начинать действовать все те объявленные и довольно неприятные последствия, о которых говорили и Соединенные Штаты, и НАТО, и отдельные страны [Альянса] тоже. Поэтому многие из тех вещей, которые объявляет и делает Россия, вкладываются в модель поведения — сделать все, чтобы объявлять, что ядерный арсенал у РФ есть, объявлять о готовности использовать этот арсенал, но не переступать красную черту и не нажимать на „красную кнопку“».

По мнению Жовтенко, если в российском бункере или в другом кабинете нажмут эту кнопку, для РФ последуют катастрофические последствия «с точки зрения и целостности государства, и целостности ядерного арсенала, и в целом возможностей российского правящего режима делать что-либо дальше».

«Поэтому мы видим очень много демонстрационных шагов, направленных на то, чтобы повышать градус ядерного шантажа, но по возможности максимально избегать ситуации, где российский режим будет вынужден перейти от слов к делу», — добавил эксперт по международной безопасности.