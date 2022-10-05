Готова ли РФ применить тактическое ядерное оружие — оценка аналитика CIT 5 октября, 16:09 Российский диктатор Владимир Путин во время церемонии в Кремле, на которой он объявил о незаконной аннексии украинских территорий, 30 сентября (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ оценил готовность РФ применить тактическое ядерное оружие.



Михайлов заявил в эфире Радио НВ, что Россия «постоянно проводит учения» со своими стратегическими ядерными силами и сейчас эти учения привлекают больше внимания, чем обычно, чего и хотят российские власти.

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«Пока видим со стороны Кремля именно угрозы, а угрозы — это первая ступенька в этой эскалационной лестнице. Итак, если они не хотят применить ядерное оружие, то они будут очень много говорить. „Мы применим, мы не блефуем“, чтобы их кто-то испугался и стал как-то давить на Украину, чтобы она подписала мир», — объяснил аналитик CIT.

Он констатировал, что эта путинская тактика работает, сославшись на скандальный твит Илона Маска.

Михайлов также объяснил, что такое ракета Посейдон.

«Это восстановление идеи академика Сахарова о том, чтобы создать с помощью большого ядерного взрыва большое цунами, которое смоет западное или восточное побережье США. Тогда даже советские военные говорили, что мы убийцы, нам это не нужно. Понятно, что российским военным это оказалось нужным. Но она не готова к применению», — рассказал аналитик CIT.

По его словам, точно так же Россия не готова применить и тактическое ядерное оружие.

«Во-первых, для его применения нужно отправить эти ядерные боеголовки из специальных хранилищ. Это будет заметно для НАТО. Во-вторых, Россия не проводила учений, предусматривающих применение именно тактического ядерного оружия совместно с какими-либо сухопутными операциями, в отличие от Советского Союза. Так что даже применение тактического ядерного оружия не изменит ситуацию на фронте», — считает Михайлов.

Аналитик CIT также подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия не даст Путину никакого преимущества в военном смысле, так как НАТО смогут дать на него мощный ответ с помощью конвенциональных вооружений.

«Скорее всего, натовские дипломаты какими-нибудь теневыми каналами это должны доносить до Кремля. Поэтому вся эта ядерная история происходит только в каком-то поле угроз Кремля, к сожалению, на некоторых представителей Запада работают», — считает он.

Также Михайлов заверил, что любые попытки перевезти ядерные снаряды, чтобы переоснастить ими российские ракеты или артиллерию будут отслежены НАТО и о них станет известно.

4 октября заместительница помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что в ведомстве не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге.

Накануне издание The Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились после появления информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.