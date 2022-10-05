Действует как Гитлер. Зачем Путин пугает мир ядерным оружием — Жданов 5 октября, 18:53 Олег Жданов считает, что Путин, как и Гитлер, надеется, что ядерный удар изменит ход войны (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, зачем российский диктатор Владимир Путин пугает мир ядерным оружием и сравнил его с Адольфом Гитлером.

В эфире Радио НВ Жданов отметил, что несоответствие реальности на линии фронта политическим намерениям и военным задачам приводит к катастрофе.

«Сегодня это не так быстро происходит, но мы на пути к этому столкновению и катастрофе. Кстати, весной 1945 года Гитлер начал орать на своих фельдмаршалов, делал среди них замены как можно чаще, но он не оставлял надежды на оружие возмездия. Он каждый день ожидал доклада, что ядерная бомба готова, и надеялся, что один ядерный удар может полностью изменить ход кампании, хотя и советские войска, и войска союзников находились уже вокруг Берлина. То же самое фактически происходит сегодня», — сказал военный эксперт.

Видео дня

По его словам, Путин пытается шантажировать мир ядерным оружием так же, как это делал Гитлер, считая, что этот шантаж может изменить ход кампании и хотя бы поможет ему «зафиксировать» «то „достояние“, которое у него сегодня есть».

«Но ситуация коренным образом отличается от 1945 года с нашей стороны и со стороны цивилизованного мира. Сегодня никто не собирается уступать. Мы освобождаем территории, несмотря ни на какие действия, в том числе политические, произошедшие на этих территориях. А наши партнеры и западный мир готовы к противостоянию с Российской Федерацией даже в части ядерного шантажа», — заявил Жданов.

4 октября заместительница помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что в ведомстве не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге.

Накануне издание The Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились после появления информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.